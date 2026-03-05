Відео
Головна Харків Де в Харкові найдешевше заправитися сьогодні

Де в Харкові найдешевше заправитися сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 15:13
Скільки коштує бензин та дизель в Харківській області — ціни на пальне
Ціни на АЗС WOG у Харківській області. Фото: Новини.LIVE

В Україні ціни на пальне та газ надалі б’ють рекорди через війну на Близькому Сході. Ситуація в Харові — не виняток.

Про це інформує Новини.LIVE у четвер, 5 березня.

Ціни на Пальне у Харкові 5 березня

Станом на 5 березня 2026 року на Харківщині знову продовжують зростати ціни на пільне.

У самому обласному центрі на АЗС WOG бензин А-95 Mustang коштує в середньому 70,99 грн за літр. А-95 Євро подорожчав до 70,99 грн за літр.

ціни на заправках WOG
Вартість пального у Харкові на WOG. Фото: Новини.LIVE

На БРСМ вартість А-95 PLUS сягає 65,99 грн за літр, а А-95 Premium — 54,99. Ціна дизелю на WOG складає 70,99 та 73,99 (за mustang), а на БРСМ — 66,99 EURO та 68,99 EURO PLUS. Вчора середня ціна складалп 66,16 грн за літр.

Також зросла ціна на автомобільний газ: +3,13 грн. Наразі він коштує 41,98 грн за літр, вчора був — 38,85.

ціни на пальне в Харкові БРСМ
Вартість пального на АЗС БРСМ у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Поза межами обласно центру ціна дещо нижча. 95-ий бензин коштує 64,50 грн за літр, А-92 — 61,50. Вартість ДП — 67,50 грн за літр.

ціна на пальне
Вартість бензину та дизелю в Харківській області. Фото: Новини.LIVE
пальне Харків
АЗС OVIC. Фото: Новини.LIVE

Середні ціни на пальне по областях України станом на 5 березня

ціни на пальне 5 березня
Ціни на пальне 5 березня. Фото: скриншот

Зростання цін на пальне в Україні

Ціни на пальне в Україні за кілька днів підскочили до 70 грн/л. Проте паливний експерт заявив, що в Україні немає дефіциту пального, бо АЗС встигли накопичити достатні запаси. Однак ситуація продовжує погіршуватися.

Антимонопольний комітет вже звернувся до АЗС з вимогою надати інформацію щодо причин зростання цін на бензин в країні.

Новини.LIVE писали, як можна зекономити пальне для автомобіля. Цьому сприяють багато факторів.

Харків бензин АЗС пальне Ціни на пальне
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
