Цены на топливо в Харькове и области

Какая ситуация с ценами на горючее на харьковских АЗС
В Харькове продолжает дорожать бензин и дизель. Стоимость горючего изменилась почти на всех АЗС.
Об этом информирует Новини.LIVE в четверг, 5 марта.
Цены на топливо в Харькове 5 марта
По состоянию на 5 марта 2026 года на Харьковщине снова продолжают расти цены на горючее.
В самом областном центре на АЗС WOG бензин А-95 Mustang стоит в среднем 70,99 грн за литр. А-95 Евро подорожал до 70,99 грн за литр.
На БРСМ стоимость А-95 PLUS достигает 65,99 грн за литр, а А-95 Premium — 54,99. Цена дизеля на WOG составляет 70,99 и 73,99 (за mustang), а на БРСМ — 66,99 EURO и 68,99 EURO PLUS. Вчера средняя цена составляла 66,16 грн за литр.
Также выросла цена на автомобильный газ: +3,13 грн. Сейчас он стоит 41,98 грн за литр, вчера был — 38,85.
За пределами областного центра цена несколько ниже. 95-ый бензин стоит 64,50 грн за литр, А-92 — 61,50. Стоимость ДТ — 67,50 грн за литр.
Средние цены на топливо по областям Украины по состоянию на 5 марта
Рост цен на топливо в Украине
Цены на горючее в Украине за несколько дней подскочили до 70 грн/л. Однако топливный эксперт заявил, что в Украине нет дефицита горючего, потому что АЗС успели накопить достаточные запасы.Однако ситуация продолжает ухудшаться.
Антимонопольный комитет уже обратился к АЗС с требованием предоставить информацию о причинах роста цен на бензин в стране.
