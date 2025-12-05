Депутата Харківської міськради звинувачують у держзраді — деталі

Депутату Харківської міськради оголошено підозру в держзраді
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому депутату міської ради Харкова. За версією слідства, поширював проросійські наративи та роками ухилявся від обов'язкового декларування доходів.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та в Державному бюро розслідувань у п'ятницю, 5 грудня.
Харківського депутата звинувачують у держзраді
За даними слідства, упродовж 2021-2024 років посадовець брав участь у партії "Опозиційна платформа — за життя". Правоохоронці встановили, що депутат систематично транслював заяви, які підривали український суверенітет та сприяли поширенню проросійських настроїв у суспільстві.
На початку повномасштабного вторгнення посадовець дав інтерв'ю телеканалу "Росія 24", у якому висловлював антиукраїнську позицію.
Крім цього, обіймаючи посаду депутата, він умисно не подавав обов'язкові щорічні декларації за 2021-2024 роки.
Як з'ясувало розслідування, 2023 року експолітик втік до Росії та переховується там від правосуддя.
