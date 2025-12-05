Відео
Головна Харків Депутату Харківської міськради оголошено підозру в держзраді

Депутату Харківської міськради оголошено підозру в держзраді

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 15:10
Депутата Харківської міськради звинувачують у держзраді — деталі
Оголошення підозри. Фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому депутату міської ради Харкова. За версією слідства, поширював проросійські наративи та роками ухилявся від обов'язкового декларування доходів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та в Державному бюро розслідувань у п'ятницю, 5 грудня.

Харківського депутата звинувачують у держзраді

За даними слідства, упродовж 2021-2024 років посадовець брав участь у партії "Опозиційна платформа — за життя". Правоохоронці встановили, що депутат систематично транслював заяви, які підривали український суверенітет та сприяли поширенню проросійських настроїв у суспільстві.

На початку повномасштабного вторгнення посадовець дав інтерв'ю телеканалу "Росія 24", у якому висловлював антиукраїнську позицію.

Депутату Харківської міськради оголосили підозру
Депутат Харківської міськради, підозрюваний у держзраді. Фото: Офіс генпрокурора

Крім цього, обіймаючи посаду депутата, він умисно не подавав обов'язкові щорічні декларації за 2021-2024 роки.

Як з'ясувало розслідування, 2023 року експолітик втік до Росії та переховується там від правосуддя.

ДБР Харків Офіс генерального прокурора держзрада підозра
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
