Главная Харьков Депутату Харьковского горсовета объявлено подозрение в госизмене

Депутату Харьковского горсовета объявлено подозрение в госизмене

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 15:10
Депутата Харьковского горсовета обвиняют в госизмене - детали
Объявление подозрения. Фото: ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему депутату городского совета Харькова. По версии следствия, распространял пророссийские нарративы и годами уклонялся от обязательного декларирования доходов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и в Государственном бюро расследований в пятницу, 5 декабря.

По данным следствия, в течение 2021-2024 годов чиновник участвовал в партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". Правоохранители установили, что депутат систематически транслировал заявления, которые подрывали украинский суверенитет и способствовали распространению пророссийских настроений в обществе.

В начале полномасштабного вторжения чиновник дал интервью телеканалу "Россия 24", в котором высказывал антиукраинскую позицию.

Депутату Харківської міськради оголосили підозру
Депутат Харьковского горсовета, подозреваемый в госизмене. Фото: Офис генпрокурора

Кроме этого, занимая должность депутата, он умышленно не подавал обязательные ежегодные декларации за 2021-2024 годы.

Как выяснило расследование, в 2023 году экс-политик сбежал в Россию и скрывается там от правосудия.

Напомним, на Харьковщине суд вынес приговор боевому медику, который перешел на сторону оккупантов.

А также в Ивано-Франковске будут судить IT-специалиста, который работал на россиян.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
