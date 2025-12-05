Депутата Харьковского горсовета обвиняют в госизмене - детали

Объявление подозрения. Фото: ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему депутату городского совета Харькова. По версии следствия, распространял пророссийские нарративы и годами уклонялся от обязательного декларирования доходов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и в Государственном бюро расследований в пятницу, 5 декабря.

По данным следствия, в течение 2021-2024 годов чиновник участвовал в партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". Правоохранители установили, что депутат систематически транслировал заявления, которые подрывали украинский суверенитет и способствовали распространению пророссийских настроений в обществе.

В начале полномасштабного вторжения чиновник дал интервью телеканалу "Россия 24", в котором высказывал антиукраинскую позицию.

Депутат Харьковского горсовета, подозреваемый в госизмене. Фото: Офис генпрокурора

Кроме этого, занимая должность депутата, он умышленно не подавал обязательные ежегодные декларации за 2021-2024 годы.

Как выяснило расследование, в 2023 году экс-политик сбежал в Россию и скрывается там от правосудия.

