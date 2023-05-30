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Дитяча залізниця у Харкові відновить рух поїздів

30 травня 2023 15:59
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Дитяча залізниця у Харкові відновить рух поїздів
Дитяча залізниця у Харкові. Фото: дитяча залізниця "Мала Південна"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові дитяча залізниця "Мала Південна" відкриє 83-ий сезон руху поїздів. Відкриття відбудеться 1 червня на День захисту дітей. Під час першого дня роботи гості й вихованці дитячої залізниці подорожуватимуть поїздами Малої Південної, а також зможуть відвідати музей історії дитячої залізниці "Мала Південна".

Про це повідомили у пресслужбі Південної залізниці.

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Поїзди курсуватимуть у вихідні дні з 11:00 до 15:30. У будні дні — згідно з попередніми груповими замовленнями. Інформацію щодо заявок можна отримати за тел. (057)707-02-33.

Квитки можна придбати в касі на станції "Парк" дитячої залізниці. Ціна квитків: 39 грн (дорослі); 20 грн (діти від трьох до 12 років).

"Під час повітряної тривоги поїзд прибуває на станцію Парк. Пасажири залишають вагони та прослідкують до найближчого обʼєкту укриття - підземного пішохідного переходу, що розташований за 200 м від станції Парк", — зазначають у прес-службі Південної залізниці.

83-ий сезон "Малої Південної" триватиме до 29 жовтня 2023 року.

Про дитячу залізницю "Мала південна"

"Мала південна залізниця" розташована в північній частині Харкова, від Центрального парку до Лісопарку. Її протяжність становить 3,6 км. У структурі дитячої Південної залізниці — дві станції — Парк і Лісопарк, одна платформа — Меморіал.

Дитячу залізницю Південної магістралі було відкрито 8 листопада 1940 року. Під час Великої Вітчизняної війни "Мала Південна" була повністю зруйнована. Друге її народження відбулося 5 серпня 1945 року.

У 2022 році через широкомасштабне російське вторгнення Харківська дитяча залізниця не працювала.

Нагадаємо, у Харкові діти станцювали вальс на руїнах знищеної обстрілами школи №17. Російські окупанти двічі обстрілювали цей навчальний заклад.

Також ми розповідали про "Чілдрен Кінофест" в Одесі. З 30 червня по 9 липня 2023 року в Одесі відбудеться очікуваний Міжнародний фестиваль кіномистецтва для дітей та підлітків під назвою "Чілдрен Кінофест". Цей фестиваль, який об'єднує 10 міст України, пропонує безплатні покази фільмів, щоб кожен охочий міг насолодитися кінопереглядом.

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