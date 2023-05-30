Детская железная дорога в Харькове возобновит движение поездов

Детская железная дорога в Харькове. Фото: детская железная дорога "Малая Южная"

В Харькове детская железная дорога "Малая Южная" откроет 83-й сезон движения поездов. Открытие состоится 1 июня в День защиты детей. В первый день работы гости и воспитанники детской железной дороги будут путешествовать поездами Малой Южной, а также смогут посетить музей истории детской железной дороги "Малая Южная".

Об этом сообщили в пресс-службе ЮЖД.

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Поезда будут курсировать в выходные дни с 11:00 до 15:30. В будние дни – согласно предварительным групповым заказам. Информацию о заявках можно получить по тел. (057) 707-02-33.

Билеты можно приобрести в кассе на станции Парк детской железной дороги. Цена билетов: 39 грн (взрослые); 20 грн (дети от трех до 12 лет).

83-й сезон "Малой Южной" продлится до 29 октября 2023 года.

О детской железной дороге "Малая южная"

"Малая южная железная дорога" расположена в северной части Харькова, от Центрального парка до Лесопарка. Ее протяженность составляет 3,6 км. В структуре детской ЮЖД – две станции – Парк и Лесопарк, одна платформа – Мемориал.

Детская железная дорога Южной магистрали была открыта 8 ноября 1940 года. Во время Великой Отечественной войны "Малая Южная" была полностью разрушена. Второе ее рождение состоялось 5 августа 1945 года.

В 2022 году из-за широкомасштабного российского вторжения Харьковская детская железная дорога не работала.

Напомним, в Харькове дети станцевали вальс на развалинах уничтоженной обстрелами школы №17. Российские оккупанты дважды обстреливали это учебное заведение.

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