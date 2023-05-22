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У Харкові діти станцювали вальс на руїнах знищеної обстрілами школи

22 травня 2023 08:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові діти станцювали вальс на руїнах знищеної обстрілами школи
Діти танцюють вальс поряд зі знищеною школою. Фото: скриншот із відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові юні танцюристи виконали вальс на тлі повністю зруйнованої обстрілами РФ школи №17. Російські окупанти двічі обстрілювали цей навчальний заклад.

Про це повідомив місцевий Instagram-акаунт.

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Вальс поряд зі зруйнованою школою

На відео танцював харківський колектив "Джерельце". Діти виконали вальс під зворушливу музику на тлі зруйнованого навчального закладу.

Школа №17 у Харкові потрапляла під російський обстріл два рази. Вперше ворожий снаряд потрапив 2 березня. Внаслідок атаки з'явився великий наскрізний отвір, вибиті вікна та двері.

У ніч на 2 червня до центрального корпусу школи вдруге прилетіла російська ракета. Навчальний заклад повністю зруйнований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, День вишиванки у Харкові виявився незабутньою подією, яка привабила сотні мешканців та гостей міста, попри оголошення про повітряну тривогу. Кореспонденти Новини.LIVE відвідали два яскраві заходи, які відбулися у рамках святкування Дня вишиванки у Харкові. Кожна з цих подій додала свою унікальну ноту у святкову атмосферу та наголосила на важливості української культурної спадщини.

Також ми писали, що 10 травня завершили евакуацію дітей з Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської громад Харківщини, що постійно перебувають під обстрілами. Більше дітей у цих небезпечних регіонах не залишилося.

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