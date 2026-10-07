Бюджет-2027: Терехов пропонує додатково закласти 32 млрд грн на освіту

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує додатково передбачити у державному бюджеті на 2027 рік 32 млрд грн на потреби освіти. Кошти планують спрямувати передусім на підвищення зарплат педагогів, оплату праці працівників інших закладів освіти та облаштування укриттів. Окремо йдеться про фінансування безпечного навчання та підтримку дітей, які пережили війну й вимушене переміщення.

Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов під час зустрічі з освітянами, передає Новини.LIVE.

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Терехов пропонує збільшити зарплати освітян: скільки закладуть у бюджеті-2027

Із запропонованих коштів 25 млрд грн мають спрямувати на збільшення освітньої субвенції для оплати праці педагогів. Ще 5 млрд грн пропонують передбачити на зарплати працівникам дошкільної, позашкільної, мистецької та професійної освіти, а 2 млрд грн — на облаштування укриттів.

"32 мільярда гривень — це справді великі кошти. Але якщо ми вкладаємо їх в освіту, ми отримуємо значно більше, ніж просто профінансовані школи, гідні зарплати вчителів чи укриття", — зазначив Терехов.

За його словами, для прифронтових територій додаткове фінансування освіти є також способом зберегти населення громад. Йдеться про те, щоб педагоги залишалися працювати, діти могли навчатися, а родини не були змушені виїжджати через відсутність безпечних умов для освіти.

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Асоціація також пропонує встановити з 1 вересня 2027 року посадовий оклад педагога найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні не менше двох мінімальних заробітних плат.

Терехов наголосив, що ці питання надалі планують відстоювати під час формування державного бюджету на наступний рік.

Харкову потрібно ще близько 10 підземних шкіл

Окремо під час зустрічі обговорили безпеку навчання в Харкові та інших прифронтових містах, які регулярно зазнають російських обстрілів.

Наразі у Харкові працюють 24 безпечні освітні локації, серед яких 10 підземних шкіл. Для навчання також використовують облаштовані станції метрополітену.

Водночас, за словами Терехова, місту необхідно побудувати ще близько 10 підземних шкіл, щоб збільшити кількість дітей, які зможуть навчатися очно.

"Якщо не буде таких безпечних просторів, багато людей поїде звідси. Тому пріоритет сьогодні — продовжувати будівництво підземних шкіл", — наголосив Терехов.

Також під час зустрічі порушили питання можливості повторного складання НМТ для дітей із прифронтових громад та вступу до закладів вищої освіти через підготовчий "нульовий курс" із подальшим складанням тесту.

Окремо освітяни запропонували розширити мережу центрів, які надають дітям психосоціальну та корекційну підтримку. Терехов підтримав пропозицію та заявив про готовність міста передбачити необхідне фінансування.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Терехов повідомив, що Харків продовжує встановлювати додаткові укриття через посилення російських атак на місто. Уже закупили три захисні споруди, ще кілька планують встановити найближчим часом у районах із підвищеною небезпекою. Одне з нових укриттів уже облаштували біля зупинки громадського транспорту в П’ятихатках, які регулярно атакують російські FPV-дрони.

Також Терехов представив законопроєкт №16096, який передбачає нову систему підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, пропонується закріплювати за родиною ВПО фахівця за принципом "єдиного вікна", виплачувати допомогу протягом перших шести місяців після переміщення та запровадити додаткові механізми підтримки з житлом і працевлаштуванням. Терехов наголосив, що переселенці не повинні роками залишатися без чіткої відповіді щодо свого майбутнього та мають отримати умови для повноцінної інтеграції в нові громади.