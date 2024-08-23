Зараз у Харкові налічується понад 50 тисяч школярів і 1 вересня деякі з них підуть до підземних шкіл

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська ОВА

Зараз у Харкові налічується понад 50 тисяч школярів, але в умовах постійних обстрілів російськими окупантами навчальний процес дуже ускладнений. До кордону з Росією не так вже й далеко, тому для захисту від ракетних ударів в місті вимушені будувати підземні школи.

Про це в ексклюзивному коментарі Новинам.LIVE заявив міський голова Ігор Терехов.

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За словами мера Харкова, місто за власні кошти зараз будує спеціальні підземні школи. Також для навчання школярів вже облаштовані шість станцій харківського метрополітену.

"Будування підземних шкіл дуже дорого обходиться міському бюджету, але ми повинні їх будувати для безпеки наших дітей. Такі школи забезпечують навчальний процес в повному об'ємі", — зазначив мер Харкова.

Терехов каже, що 1 вересня у Харківські школи, в тому числі підземні, підуть першокласники. Їх у місті налічується зараз 5 тисяч.