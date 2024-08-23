В Харкові стартував проєкт "енергетичний острів"

В Харкові анонсували проєкт "енергетичний острів" — що він передбачає
У Харкові планують створити "енергетичний острів", який стане першою частиною реалізації проєкту децентралізації систем життєзабезпечення в Україні. Це дасть змогу місту уникнути низки проблем, зумовлених опалювальним сезоном.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в інтервʼю Українському радіо.
"Енергетичний острів" у Харкові
Терехов розповів, що "енергетичний острів" є першою реалізацією проєкту децентралізації систем життєзабезпечення в Україні.
За його словами, до кінця року в місті необхідно змонтувати 141 установку, щоб нормально пройти опалювальний сезон.
Чи це допоможе
Дана розробка дасть змогу місту не залежати від низки факторів і сприятиме регулюванню певних тарифів.
"Зараз міська влада активно працює над тим, щоб харків’яни були забезпечені всіма комунальними послугами, і щоб ми гідно пройшли складну зиму", — запевнив Терехов.
Читайте Новини.LIVE!