В Харкові стартував проєкт "енергетичний острів"

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото ілюстративне: Суспільне

У Харкові планують створити "енергетичний острів", який стане першою частиною реалізації проєкту децентралізації систем життєзабезпечення в Україні. Це дасть змогу місту уникнути низки проблем, зумовлених опалювальним сезоном.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в інтервʼю Українському радіо.

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Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

"Енергетичний острів" у Харкові

Терехов розповів, що "енергетичний острів" є першою реалізацією проєкту децентралізації систем життєзабезпечення в Україні.

За його словами, до кінця року в місті необхідно змонтувати 141 установку, щоб нормально пройти опалювальний сезон.

Чи це допоможе

Дана розробка дасть змогу місту не залежати від низки факторів і сприятиме регулюванню певних тарифів.

"Зараз міська влада активно працює над тим, щоб харків’яни були забезпечені всіма комунальними послугами, і щоб ми гідно пройшли складну зиму", — запевнив Терехов.