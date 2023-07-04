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До Харкова повернулися мама з маленьким сином, яких окупанти незаконно вивезли до РФ

4 липня 2023 15:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
До Харкова повернулися мама з маленьким сином, яких окупанти незаконно вивезли до РФ
Мешканка села Липці з маленьким сином, яких повернули з Росії до України. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Офіс Омбудсмана допоміг повернутися до України мешканці села Липці з маленьким сином з Росії. 16 березня минулого року російяни примусово вивезли її з дитиною до Воронезької області. 

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінень.

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Повернення додому

Як розповідає омбудсмен, до початку повномасштабної війни сім’я проживала в Липцях, на Харківщині. В їхнє село російські окупанти зайшли в перший же день вторгнення — 24 лютого. 16 березня цього року окупаційна влада в примусовому порядку, зухвало порушивши всі права людини та громадянина, вивезла сім’ю до Воронезької області. 

Аби родина змогла отримати посвідчення на повернення в Україну, Офіс Омбудсмана оперативно зв’язався з ДМС України. А супровід її на територію країни-агресора був забезпечений спільно з організацією, яка займається питаннями повернення депортованих осіб.

"Водночас, маючи всі необхідні документи, маму разом із маленьким сином кілька разів не пропускала на кордоні російська сторона. І, що вже не дивує, жодних пояснень не надавали", — пише Дмитро Лубінень.

Проте, незважаючи на всі складнощі, 18 червня обох вдалося повернути додому. Наразі вони перебувають у Харкові.

Нагадаємо, що ДБР викрило харківʼянку, яка погрожувала вивезти українських школярів до Бєлгорода. Їй інкримінують державну зраду.

Також ми писали про те, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав волонтерів не забирати українських дітей з РФ самостійно. Він розповів про небезпеку, яка загрожує таким людям.

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