В Харьков вернулись мама с маленьким сыном, которых оккупанты незаконно вывезли в РФ

Жительница села Липцы с маленьким сыном, которых вернули из России в Украину. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Офис Омбудсмана помог вернуться в Украину жительнице села Липцы с маленьким сыном из России. 16 марта прошлого года россияне принудительно вывезли его с ребенком в Воронежскую область.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Возвращение домой

Как рассказывает омбудсмен, до начала полномасштабной войны семья проживала в Липцах Харьковской области. В их деревню российские оккупанты зашли в первый же день вторжения — 24 февраля. 16 марта этого года оккупационные власти в принудительном порядке, дерзко нарушив все права человека и гражданина, вывезли семью в Воронежскую область.

Чтобы семья смогла получить удостоверение на возвращение в Украину, Офис Омбудсмана оперативно связался с ГТС Украины. А сопровождение ее на территорию страны-агрессора было обеспечено совместно с организацией, занимающейся вопросами возвращения депортированных лиц.

"В то же время, имея все необходимые документы, маму вместе с маленьким сыном несколько раз не пропускала на границе российская сторона. И, что уже не удивляет, никаких объяснений не давали", — пишет Дмитрий Лубинец.

Однако, несмотря на все сложности, 18 июня обоих удалось вернуть домой. В настоящее время они находятся в Харькове.

Напомним, что ДБР разоблачило харьковчанку, которая угрожала вывезти украинских школьников в Белгород. Ей инкриминируют государственную измену.

Также мы писали о том, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал волонтеров не забирать украинских детей из РФ самостоятельно . Он рассказал об опасности, угрожающей таким людям.