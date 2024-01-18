До Харкова прибув із візитом посол Німеччини в Україні Мартін Єґер

Міський голова Харкова та посол Німеччини в Україні Мартін Єґер. Фото: Telegram /Харківська міська рада

Надзвичайним та повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина Мартін Єґер прибув до Харкова. Він зустрівся з Харківським міським головою Ігорем Тереховим. Під час зустрічі було обговорено розвиток міста та перспективи подальшої співпраці.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

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Зустріч Терехова та Єґера в Харкові

Терехов на зустрічі висловив вдячність всьому народу Німеччини за підтримку та допомогу Україні у боротьбі з російським агресором. Міський голова наголосив на тому, що саме Німеччина лідирує у постачаннях допомоги серед інших країн. Він показав послу та колегам проєкти, які планують реалізувати в місті.

"Я дуже вдячний німецькому уряду і вашій країні в цілому за підтримку. Зараз нам треба залучити якомога більше інвесторів, аби відбудувати зруйновані будинки та обʼєкти критичної інфраструктури. Ми вже маємо довгострокові плани і готові робити конкретні кроки для їх реалізації", — підкреслив Терехов.

Зустріч Терехова та Єґера в Харкові. Фото: Telegram /Харківська міська рада

На зустрічі з Тереховим Єґер зауважив, що його країна й надалі буде солідарною з Україною і постачатиме допомогу. За його словами, Німеччина підтримуватиме відновлення Харкова. Він додав, що вже зараз триває робота над розвитком успішних відносин між німецьким та українським бізнесом.

Зустріч Терехова та Єґера в Харкові. Фото: Telegram /Харківська міська рада

Скриншот допису Харківської міської ради

Нагадаємо, Ігор Терехов заявив, що попри несприятливі погодні умови та ворожі обстріли, будівництво першої підземної школи у Харкові відбувається чітко за графіком. Ймовірно, вже з березня 2024 року у закладі зможуть навчатися діти.

Додамо, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги 17 січня. До списку, зокрема, увійшли й самохідні зенітні установки Gepard