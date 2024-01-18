До Харкова прибув із візитом посол Німеччини в Україні Мартін Єґер
Надзвичайним та повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина Мартін Єґер прибув до Харкова. Він зустрівся з Харківським міським головою Ігорем Тереховим. Під час зустрічі було обговорено розвиток міста та перспективи подальшої співпраці.
Про це повідомляє Харківська міська рада.
Зустріч Терехова та Єґера в Харкові
Терехов на зустрічі висловив вдячність всьому народу Німеччини за підтримку та допомогу Україні у боротьбі з російським агресором. Міський голова наголосив на тому, що саме Німеччина лідирує у постачаннях допомоги серед інших країн. Він показав послу та колегам проєкти, які планують реалізувати в місті.
"Я дуже вдячний німецькому уряду і вашій країні в цілому за підтримку. Зараз нам треба залучити якомога більше інвесторів, аби відбудувати зруйновані будинки та обʼєкти критичної інфраструктури. Ми вже маємо довгострокові плани і готові робити конкретні кроки для їх реалізації", — підкреслив Терехов.
На зустрічі з Тереховим Єґер зауважив, що його країна й надалі буде солідарною з Україною і постачатиме допомогу. За його словами, Німеччина підтримуватиме відновлення Харкова. Він додав, що вже зараз триває робота над розвитком успішних відносин між німецьким та українським бізнесом.
Нагадаємо, Ігор Терехов заявив, що попри несприятливі погодні умови та ворожі обстріли, будівництво першої підземної школи у Харкові відбувається чітко за графіком. Ймовірно, вже з березня 2024 року у закладі зможуть навчатися діти.
Додамо, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги 17 січня. До списку, зокрема, увійшли й самохідні зенітні установки Gepard
Читайте Новини.LIVE!