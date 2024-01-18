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В Харьков прибыл с визитом посол Германии в Украине Мартин Егер

18 января 2024 23:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Харьков прибыл с визитом посол Германии в Украине Мартин Егер
Мэр Харькова и посол Германии в Украине Мартин Егер. Фото: Telegram /Харьковский городской совет
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Чрезвычайный и уполномоченный посол Федеративной Республики Германия Мартин Егер прибыл в Харьков. Он встретился с Харьковским городским главой Игорем Тереховым. В ходе встречи было обсуждено развитие города и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

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Встреча Терехова и Егера в Харькове

Терехов на встрече выразил благодарность всему народу Германии за поддержку и помощь Украине в борьбе с российским агрессором. Городской голова отметил, что именно Германия лидирует в поставках помощи среди других стран. Он показал послу и коллегам проекты, которые планируют реализовать в городе.

"Я очень благодарен немецкому правительству и вашей стране в целом за поддержку. Сейчас нам нужно привлечь как можно больше инвесторов, чтобы отстроить разрушенные дома и объекты критической инфраструктуры. У нас уже есть долгосрочные планы и готовы делать конкретные шаги для их реализации", — подчеркнул Терехов.

Встреча Терехова и Егеря в Харькове
Встреча Терехова и Егера в Харькове. Фото: Telegram /Харьковский городской совет

На встрече с Тереховым Егер отметил, что его страна и дальше будет солидарной с Украиной и будет поставлять помощь. По его словам, Германия будет поддерживать восстановление Харькова. Он добавил, что уже сейчас идет работа над развитием успешных отношений между немецким и украинским бизнесом.

Встреча Терехова и Егера в Харькове
Встреча Терехова и Егера в Харькове. Фото: Telegram /Харьковский городской совет
Скриншот сообщения Харьковского городского совета
Скриншот поста Харьковского городского совета

Напомним, Игорь Терехов заявил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия и вражеские обстрелы, строительство первой подземной школы в Харькове происходит четко по графику. Вероятно, уже с марта 2024 года в учебном заведении смогут учиться дети.

Добавим, Германия передала Украине новый пакет военной помощи 17 января. В список, в частности, вошли и самоходные зенитные установки Gepard

Германия
Харьков
посол
Украина
Игорь Терехов

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