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Будівництво підземної школи у Харкові — Терехов розповів, коли очікувати на відкриття

10 січня 2024 13:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Будівництво підземної школи у Харкові — Терехов розповів, коли очікувати на відкриття
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Попри несприятливі погодні умови та ворожі обстріли, будівництво першої підземної школи у Харкові відбувається чітко за графіком. Ймовірно, вже з березня 2024 року у закладі зможуть навчатися діти. 

Про це повідомив Ігор Терехов

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Як відомо, підземну школу будують в Індустріальному районі Харкова. 

"Сьогодні вже змонтовані всі бетонні конструкції, тож зараз робота закцентована на гідро- та теплоізоляції, проведенні систем каналізації, водогону та встановленні вентиляції", — йдеться у повідомленні. 

Терехов додає, що "підрядники обіцяють тримати заданий темп", щоб вже з березня школярі могли приступити до навчання у закладі. Після цього планують побудувати ще одну таку школу в одному з центральних районів міста.

Нагадаємо, 2 січня російська армія вдарила по одній зі шкіл Харкова. У прокуратурі показали наслідки влучання.

Через декілька днів росіяни атакували університет радіоелектроніки. Будівлі навчального закладу залишилися майже без 500 вікон. 

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