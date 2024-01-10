Будівництво підземної школи у Харкові — Терехов розповів, коли очікувати на відкриття
Попри несприятливі погодні умови та ворожі обстріли, будівництво першої підземної школи у Харкові відбувається чітко за графіком. Ймовірно, вже з березня 2024 року у закладі зможуть навчатися діти.
Про це повідомив Ігор Терехов.
Будівництво підземної школи в Харкові
Як відомо, підземну школу будують в Індустріальному районі Харкова.
"Сьогодні вже змонтовані всі бетонні конструкції, тож зараз робота закцентована на гідро- та теплоізоляції, проведенні систем каналізації, водогону та встановленні вентиляції", — йдеться у повідомленні.
Терехов додає, що "підрядники обіцяють тримати заданий темп", щоб вже з березня школярі могли приступити до навчання у закладі. Після цього планують побудувати ще одну таку школу в одному з центральних районів міста.
Нагадаємо, 2 січня російська армія вдарила по одній зі шкіл Харкова. У прокуратурі показали наслідки влучання.
Через декілька днів росіяни атакували університет радіоелектроніки. Будівлі навчального закладу залишилися майже без 500 вікон.
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