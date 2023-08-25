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До Харкова продовжують повертатись його мешканці, — Терехов

25 серпня 2023 14:18
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
До Харкова продовжують повертатись мешканці, — Терехов
Потяг на залізничному вокзалі у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові спостерігається четверта хвиля повернення мешканців до міста. Це пов'язано з наближенням початку навчального року.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Перша хвиля повернення містян

До початку повномасштабного вторгнення населення Харкова становило близько 1,5 млн осіб. Але з лютого 2022 року кількість мешканців почала зменшуватись. На березень 2022 року в місті залишилося лише близько 400 тисяч людей, ця точка була мінімальною. Проте з інтенсивністю деокупації в регіоні збільшувалась і кількість повернутих харків'ян.

Навесні 2022 року відбулася перша хвиля повернення, коли ЗСУ звільнили північні населені пункти області, які обстрілювали житлові райони Харкова. Охочих повернутись додому було настільки багато, що співробітники Укрзалізниці навіть додавали вагони до рейсових поїздів. По 2 тисячі осіб поверталось до Харкова щодня, і це призвело до автомобільних заторів на в'їзді до міста. Тоді було рекомендовано не відвідувати Харків через постійні обстріли.

Вплив контрнаступу 

Під час Харківського контрнаступу у вересні-жовтні 2022 року була звільнена практично вся раніше окупована територія області, а обстріли міста припинилися. Це стало початком другої хвилі повернення. Харків'яни навіть повернулися до районів, які раніше вважалися "небезпечними", наприклад, на Північну Салтівку. Також громадський транспорт розпочав курсувати в такому районі за численними проханнями мешканців. За оцінкою губернатора Олега Синєгубова, тоді кількість населення збільшилося до 1,1 мільйона осіб.

Чисельність майже довоєнна 

Третя хвиля повернення відбулася напередодні Нового року. Чисельність населення продовжувала зростати. На початку літа мер Харкова Ігор Терехов розповідав, що кількість жителів оцінюється від 1,2 до 1,3 млн осіб.

Зараз же оічлькується вже четверта хвиля через початку навчального року.

"Незабаром 1 вересня, і люди думають про навчання дітей. Щоб школярі мали змогу навчатися хоча б у комбінованому режимі, ми пішли на облаштування класів у метро, бо це найбезпечніше місце в Харкові. Для цього ми виділили кілька станцій. Обладнаємо їх таким чином, щоб не заважати перевезенням, бо пасажиропотік також зростає", — сказав Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

Також мер зазначив, що до Харкова переїхало багато вимушених переселенців з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, що з двох міст України виїхала найбільша кількість жінок. Йдеться про Київ та Харків.

Також ми писали про те, що Харківська мерія остаточно погасила кредит, який брала на реконструкцію Центрального парку. Сума боргу становила понад 350 млн гривень. 

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