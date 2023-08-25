В Харьков продолжают возвращаться жители, — Терехов

Поезд на железнодорожном вокзале в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

В Харькове наблюдается четвертая волна возвращения жителей в город. Это связано с приближением начала учебного года.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Первая волна возвращения горожан

До начала полномасштабного вторжения население Харькова составляло около 1,5 млн человек. Но с февраля 2022 года количество жителей стало уменьшаться. На март 2022 года в городе осталось всего около 400 тысяч человек, эта точка была минимальной. Однако с интенсивностью деоккупации в регионе увеличивалось и количество возвращенных харьковчан.

Весной 2022 года произошла первая волна возвращения, когда ВСУ освободили северные населенные пункты области, из которых обстреливали жилые районы Харькова. Желающих вернуться домой было так много, что сотрудники Укрзализныци даже добавляли вагоны в рейсовые поезда. По 2 тысячи человек возвращались в Харьков ежедневно, и это привело к автомобильным пробкам на въезде в город. Тогда посещать Харьков не было рекомендовано из-за постоянных обстрелов.

Влияние контрнаступления

Во время Харьковского контрнаступления в сентябре-октябре 2022 года была освобождена практически вся оккупированная территория области, а обстрелы города прекратились. Это стало началом второй волны возвращения. Харьковчане даже вернулись в районы, которые раньше считались "опасными", например, на Северную Салтовку. Также общественный транспорт начал курсировать в такие районы по многочисленным просьбам жителей. По оценке губернатора Олега Синегубова, в то время количество населения увеличилось до 1,1 миллиона человек.

Численность почти довоенная

Третья волна возвращения состоялась в канун Нового года. Численность населения продолжала расти. В начале лета мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал, что количество жителей оценивается от 1,2 до 1,3 млн человек.

Сейчас же определяется уже четвертая волна, связанная с началом учебного года.

"Скоро 1 сентября, и люди думают об обучении детей. Чтобы школьники имели возможность учиться хотя бы в комбинированном режиме, мы пошли на обустройство классов в метро, потому что это самое безопасное место в Харькове. Для этого мы выделили несколько станций. Оборудуем их таким образом, чтобы не мешать перевозкам, потому что пассажиропоток также растет", — сказал Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

Также мэр отметил, что в Харьков переехали многие вынужденные переселенцы из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что из двух городов Украины выехало самое большое количество женщин. Речь идет о Киеве и Харькове.

Также мы писали о том, что Харьковская мэрия окончательно погасила кредит, который брала на реконструкцию Центрального парка. Сумма долга составляла более 350 млн гривен.