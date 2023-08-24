Більше не боржник: Харків погасив багатомільйонний кредит за парк

Люди відпочивають у парку у Харкові. Фото: пресслужба КП "Центральний парк "

Харківська мерія остаточно погасила кредит, який брала на реконструкцію Центрального парку. Сумма боргу складала понад 350 млн гривень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Харківський міцський голова Ігор Терехов.

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Для реконструкції парку в 2011 році колишнім міським головою Геннадієм Кернесои був взятий кредит у "Промінвестбанку" - "дочки" російського "Внешэкономбанка". Під гарантію виплати кредиту колишня міська влада передала в майнову заставу понад 30 атракціонів та низку будівель.

В лютому 2022 року було ухвалене рішення про початок процедури його ліквідації.

За даними ГО "Харківський антикорупційни центр", станом на початок лютого 2023 року заборгованість за договором склала 373 млн грн, а термін прострочення виконання зобов’язань перед банком перевищив 950 днів (понад 2,5 року).

Купівля своїх же боргів

В липні цього року Харківська мерія викупила кредитні зобов'язання, які місто брало на реконструкцію Центрального парку відпочинку. Вони обійшлися міському бюджету в 85 млн грн, ще й зі знижкою в близько 300 млн.

Вже наприкінці серпня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кредит був повністю погашен. Це означає, що усе комунальне майно, яке віддали під заставу у 2011 році, нарешті повернуто у власність міста.

"Крім цього, суму боргових забовʼязань нам вдалося знизити на 78% від початкової, що й надало нам змогу суттєво заощадити бюджетні кошти", — пише Терехов.

Нагадаємо, що під час позачерговій сесії Харківської міської ради було ухвалено рішення з приводу перейменування Центрального парку, прибравши ім’я радянського письменника з назви КП "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького".

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