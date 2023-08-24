Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Більше не боржник: Харків погасив багатомільйонний кредит за парк arrow

Більше не боржник: Харків погасив багатомільйонний кредит за парк

24 серпня 2023 14:33
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Більше не боржник: Харків погасив багатомільйонний кредит за парк
Люди відпочивають у парку у Харкові. Фото: пресслужба КП "Центральний парк "
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Харківська мерія остаточно погасила кредит, який брала на реконструкцію Центрального парку. Сумма боргу складала понад 350 млн гривень. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Харківський міцський голова Ігор Терехов

Читайте також:

Кредит на ремонт

Для реконструкції парку в 2011 році колишнім міським головою Геннадієм Кернесои був взятий кредит у "Промінвестбанку" - "дочки" російського "Внешэкономбанка". Під гарантію виплати кредиту колишня міська влада передала в майнову заставу понад 30 атракціонів та низку будівель.

В лютому 2022 року було ухвалене рішення про початок процедури його ліквідації.

За даними ГО "Харківський антикорупційни центр", станом на початок лютого 2023 року заборгованість за договором склала 373 млн грн, а термін прострочення виконання зобов’язань перед банком перевищив 950 днів (понад 2,5 року).

Купівля своїх же боргів 

В липні цього року Харківська мерія викупила кредитні зобов'язання, які місто брало на реконструкцію Центрального парку відпочинку. Вони обійшлися міському бюджету в 85 млн грн,  ще й зі знижкою в близько 300 млн.

Вже наприкінці серпня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кредит був повністю погашен. Це означає, що усе комунальне майно, яке віддали під заставу у 2011 році, нарешті повернуто у власність міста. 

"Крім цього, суму боргових забовʼязань нам вдалося знизити на 78% від початкової, що й надало нам змогу суттєво заощадити бюджетні кошти", — пише Терехов.

Нагадаємо, що під час позачерговій сесії Харківської міської ради було ухвалено рішення з приводу перейменування Центрального парку, прибравши ім’я радянського письменника з назви КП "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького". 

Також ми писали про те, що у Харкові знов відкрив свої двері для відвідувачів Фельдьман Екопарку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Як змінювався Майдан Незалежності: фотофакти

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз