На Харківщині викрили двох зрадників, які допомагали агресору

Затримання колаборантів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокурори Купʼянщини встановили ще двох колаборантів, які працювали на ворога під час окупації району. Їм повідомили про підозру.

Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 28 серпня.

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Деталі справи

Досудовим розслідуванням встановлено, що 42-річний мешканець Купʼянська під час захоплення міста допомагав російським загарбникам. Він добровільно обійняв посаду "исполняющего обязанности бухгалтера отдела бухгалтерского учета Военно-гражданской администрации Харьковской области".

Затриманий колаборант. Фото: Харківська обласна прокуратура

За даними прокуратури, серед його обовʼязків було: здійснення перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності, проведення інвентаризації основних засобів, матеріалів та товарів, а також нарахування заробітної плати в російських рублях працівникам окупаційної адміністрації. Наразі правоохоронці заочно повідомили колаборанту про підозру, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Друга фігурантка — 55-річна жінка, яка під час окупації с. Гусинка Купʼянського району свідомо співпрацювала з ворогом. Працюючи в окупаційній адміністрації, колаборантка збирала заяви від місцевих мешканців для подальшої виплати "матеріальної допомоги" від РФ. Правоохоронці зібрали достатню доказову базу та викрили її.

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