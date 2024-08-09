Удар по Куп'янську 9 серпня — окупанти атакували житлові будинки

Окупанти вдарили по житлових будинках в Куп'янську — є постраждалі
Російські окупанти у ніч проти 9 серпня завдали удару по Куп'янську Харківської області та прилеглих населених пунктах. Внаслідок атаки постраждали троє людей.
Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.
Удар по Куп'янську 9 серпня
У ДСНС розповіли, що цієї ночі загарбники атакували житлові квартали Куп'янська та прилеглі населені пункти. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення.
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Наслідки удару по Куп'янську. Фото: ДСНС
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Наслідки удару по Куп'янську. Фото: ДСНС
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Наслідки удару по Куп'янську. Фото: ДСНС
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Наслідки удару по Куп'янську. Фото: ДСНС
Крім того, пошкоджено багатоповерхівки, приватні домоволодіння та об'єкти торгівлі. Рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами.
Також рятувальники зазначили, що за останню добу на Харківщині відбулося п'ять пожеж від ворожих обстрілів:
- дві у селі Піски–Радьківські Борівської громади Ізюмського району;
- дві у Куп’янську,
- одна у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп'янської громади Куп'янського району.
Вже сьогодні зранку та опівдні росіяни гатили по лісовому масиву Борівського лісництва, що біля села Піски-Радьківські. Це спричинило дві пожежі площею 1 та 2 га відповідно.
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