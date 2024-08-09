Удар по Куп'янську 9 серпня — окупанти атакували житлові будинки

Наслідки удару по Куп'янську. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 9 серпня завдали удару по Куп'янську Харківської області та прилеглих населених пунктах. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

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У ДСНС розповіли, що цієї ночі загарбники атакували житлові квартали Куп'янська та прилеглі населені пункти. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення.

Наслідки удару по Куп'янську. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Куп'янську. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Куп'янську. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Куп'янську. Фото: ДСНС 1 / 4

Крім того, пошкоджено багатоповерхівки, приватні домоволодіння та об'єкти торгівлі. Рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами.

Також рятувальники зазначили, що за останню добу на Харківщині відбулося п'ять пожеж від ворожих обстрілів:

дві у селі Піски–Радьківські Борівської громади Ізюмського району;

дві у Куп’янську,

одна у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп'янської громади Куп'янського району.

Вже сьогодні зранку та опівдні росіяни гатили по лісовому масиву Борівського лісництва, що біля села Піски-Радьківські. Це спричинило дві пожежі площею 1 та 2 га відповідно.