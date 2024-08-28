В Харьковской области разоблачили двух предателей, которые помогали агрессору

Задержание коллаборантов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуроры Купянского района установили еще двух коллаборантов, работавших на врага во время оккупации района. Им сообщили о подозрении.

Об этом пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 28 августа.

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Детали дела

Досудебным расследованием установлено, что 42-летний житель Купянска во время захвата города помогал российским захватчикам. Он добровольно вступил в должность "исполняющего обязанности бухгалтера и отдела бухгалтерского учета Военно-гражданской администрации Харьковской области".

Задержанный коллаборант. Фото: Харьковская областная прокуратура

По данным прокуратуры, среди его обязанностей были: осуществление проверки данных бухгалтерского учета и показателей финансовой отчетности, проведение инвентаризации основных средств, материалов и товаров, а также начисление заработной платы в российских рублях работникам оккупационной администрации. Правоохранители заочно сообщили коллаборанту о подозрении, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Вторая фигурантка — 55-летняя женщина, которая во время оккупации с. Гусынка Купянского района сознательно сотрудничала с врагом. Работая в оккупационной администрации, коллаборантка собирала заявления от местных жителей для дальнейшей выплаты "материальной помощи" от России. Правоохранители собрали достаточную доказательную базу и разоблачили ее.

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