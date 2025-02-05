Експрацівник лісгоспу на Харківщині допомагав РФ облаштовувати бліндажі

Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Суд визнав винним у колабораціонізмі колишнього завідувача одного із секторів "Куп’янського лісового господарства" у Харківській області, який очолив лісгосп під час окупації. Йому призначили позбавлення волі на п'ять років.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідування у вівторок, 4 лютого.

Читайте також:

Деталі справи

Як відомо, коли у 2022 році російські війська захопили Куп'янськ, чоловік погодився стати директором так званого окупаційного лісгоспу. Так, він організовував роботу підлеглих, щоб росіяни могли оперативно укріплювати бліндажі та інші фортифікаційні споруди деревиною з лісгоспу.

Після звільнення Куп'янська зрадник втік до одного із сіл Харківського району, де намагався пересидіти. Однак у жовтні 2022 року ДБР його затримало.

Рішення суду

Рішенням суду фігуранта визнали винним у колабораціонізмі та призначили покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років.

Нагадаємо, у Полтаві судили фітнес-тренера, який плюнув у військового ТЦК. Він також є палким прихильником кремлівських наративів щодо війни в Україні.

Також ми писали, що жінка випадково вбила чоловіка у Харкові. Вона отримала тюремний термін.