Экс-работник лесхоза на Харьковщине помогал РФ обустраивать блиндажи

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Суд признал виновным в коллаборационизме бывшего заведующего одного из секторов "Купянского лесного хозяйства" в Харьковской области, который возглавил лесхоз во время оккупации. Ему назначили лишение свободы на пять лет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследования во вторник, 4 февраля.

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Детали дела

Как известно, когда в 2022 году российские войска захватили Купянск, мужчина согласился стать директором так называемого оккупационного лесхоза. Так, он организовывал работу подчиненных, чтобы россияне могли оперативно укреплять блиндажи и другие фортификационные сооружения древесиной из лесхоза.

После освобождения Купянска предатель сбежал в одно из сел Харьковского района, где пытался пересидеть. Однако в октябре 2022 года ГБР его задержало.

Решение суда

Решением суда фигуранта признали виновным в коллаборационизме и назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет.

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