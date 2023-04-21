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Дорожники відновлюють автошлях від Харкова до деокупованого Вовчанська

21 квітня 2023 18:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Дорожники відновлюють автошлях від Харкова до деокупованого Вовчанська
Відновлювальні роботи на дорозі Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка. Фото: Facebook/Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Після зимової перерви знову проводимо аварійний ремонт дороги Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка до звільненого Вовчанська на Харківщині. Місто регулярно обстрілює ворог, напередодні росіяни завдали авіаудар по центру. Якісне сполучення з Харковом надважливе для порятунку поранених, доїзду рятувальників та гуманітарних конвоїв.

Про це повідомиляють у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

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60 кілометрів дороги до Вовчанська, яка була напівзруйнована внаслідок бойових дій, ремонтують з минулого року. Подекуди вона розбита настільки, що водії змушені об’їжджати полем, наражаючи себе на мінну небезпеку.

Деокупований Вовчанськ перебуває під постійними ворожими обстрілами. Нещодавно росіяни завдали авіаудар по центру міста. Якісне сполучення з Харковом надважливе для порятунку поранених, доїзду рятувальників та гуманітарних конвоїв.

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Відновлювальні роботи на дорозі Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка. Фото: Facebook/Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

На найбільш розбитих ділянках дороги ремонтники укріплюють основу, укладають асфальтобетон та ліквідовують вибоїни. У менш пошкоджених місцях дороги проводять ямковий ремонт.

"Відважні бригади підрядної організації сьогодні знову працюють на дорозі Т-21-04. Для якнайшвидшого завершення робіт вони без вихідних паралельно укріплюють основу, укладають асфальтобетон та ліквідовують вибоїни", — розповідають у агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, в Україні внаслідок війни зруйновано чи пошкоджено 25,1 тис. км, з них на державних дорогах — 8,8 тис. км.

Також ми розповідали, що неподалік кордону з Польщею проведуть капітальний ремонт дороги. Нині розробляється проєктна документація на капітальний ремонт автомобільної дороги.

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