Дорожники восстанавливают автодорогу от Харькова до деоккупированного Волчанска

Восстановительные работы на дороге Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка. Фото: Facebook/Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

После зимнего перерыва снова проводим аварийный ремонт дороги Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка к освобожденному Волчанску на Харьковщине. Город регулярно обстреливает враг, накануне россияне нанесли авиаудар по центру. Качественное сообщение с Харьковом очень важно для спасения раненых, доезда спасателей и гуманитарных конвоев.

Об этом сообщают в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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Дорожные работы

60 километров дороги до Волчанска, полуразрушенной в результате боевых действий, ремонтируют с прошлого года. Кое-где она разбита настолько, что водители вынуждены объезжать полем, подвергая себя минной опасности.

Деоккупированный Волчанск находится под постоянными вражескими обстрелами. Недавно россияне нанесли авиаудар по центру города. Качественное сообщение с Харьковом очень важно для спасения раненых, доезда спасателей и гуманитарных конвоев.

Восстановительные работы на дороге Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка. Фото: Facebook/Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

На наиболее разбитых участках дороги ремонтники укрепляют основание, укладывают асфальтобетон и ликвидируют выбоины. В менее поврежденных местах дороги производят ямочный ремонт.

"Отважные бригады подрядной организации сегодня снова работают на дороге Т-21-04. Для скорейшего завершения работ они без выходных параллельно укрепляют основу, укладывают асфальтобетон и ликвидируют выбоины", — рассказывают в агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Напомним, в Украине в результате войны разрушено или повреждено 25,1 тыс. км, из них на государственных дорогах – 8,8 тыс. км.

Также мы рассказывали, что недалеко от границы с Польшей проведут капитальный ремонт дороги. Сейчас разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги.