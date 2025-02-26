Росія атакувала Харків дронами 26 лютого — є постраждалі та руйнування

Рятувальники виносять постраждалих з будинку. Фото: ДСНС України

У ніч на 26 лютого російські війська атакували Харків дронами-камікадзе. Внаслідок ударів зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, пожежі та постраждалих.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Один із безпілотників влучив у житловий будинок у Київському районі, спричинивши масштабну пожежу на другому поверсі.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС України

Евакуація постраждалих. Фото: ДСНС України

Вогонь охопив площу у 50 квадратних метрів. Завдяки оперативній роботі рятувальників, поліцейських та медиків вдалося евакуювати п’ятьох мешканців. За попередніми даними, двоє людей отримали поранення та звернулися до лікарів із гострою реакцією на стрес.

Рятувальні роботи. Фото: ДСНС України

Ще один безпілотник влучив у проїжджу частину центральної вулиці міста, пошкодивши дорожнє покриття, фасад будівлі та вибивши понад 100 вікон у прилеглих спорудах. Також було зафіксовано удар по ресторану в Київському районі.

Поліція обстежує атакований будинок. Фото: Національна поліція України

Ігор Терехов повідомив подробиці про атаку по Харкову 26 лютого

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що всього місто атакували чотири дрони. Відомо, що постраждала квартира у багатоповерхівці була на другому поверсі нежитловою, проте через вибухову хвилю пошкоджень зазнав і третій поверх будинку. Проте, постраждали й інші мешканці сусідніх квартир, яких наразі евакуювали. Удар також вивів із ладу тепло-, електро- та водопостачання, яке наразі тимчасово відключене.

За словами Терехова, ворог ударив по місту чотири рази. Один "Шахед" поцілив у дорогу на центральній вулиці Сумській і пошкодив покриття. У сусідній багатоповерхівці вибило майже всі вікна. Ще два удари припали на Київський район біля кафе.

Росія атакувала Харків БпЛА "Герань"

Речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко додав, що загиблих внаслідок атаки немає. Для обстрілу росіяни використали БпЛА "Герань". Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.

До ліквідації наслідків атаки залучили 35 рятувальників та сім одиниць техніки. Також на місці подій працюють правоохоронці, які документують злочини та вилучають речові докази.

Нагадаємо, у Харкові пролунали потужні вибухи вночі, 26 лютого. Вчора, 25 лютого, росіяни завдали авіаудару по Харківській області.