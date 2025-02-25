Росія вдарила авіабомбами по Золочеву в Харківській області 25 лютого

Наслідки атаки у Золочеві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 лютого, близько 12:30 російська авіація атакувала Золочівську громаду Харківської області, завдавши п'ять ударів керованими авіабомбами (КАБ). Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та автомобілі, постраждали двоє місцевих мешканок.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Два авіаудари прийшлися безпосередньо по селищу Золочів. Перша бомба влучила у гаражний комплекс. Вибуховою хвилею та уламками там пошкоджено два чотириповерхові будинки, чотири двоповерхові будинки та електропідстанцію. Також знищено один цивільний автомобіль, ще три отримали значні пошкодження.

Постраждала 78-річна жінка, яка отримала поранення від скла та перебуває у стані гострої стресової реакції.

Наслідки авіаудару. Фото: Новини.LIVE

Друга авіабомба влучила на територію приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху пошкоджено близько 20 житлових будинків, господарські споруди, автомобіль та енергомережі. Постраждала 48-річна жінка, яка також отримала поранення склом та зазнала гострої реакції на стрес.

Наслідки авіаудару. Фото: Новини.LIVE

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Третю атаку окупанти спрямували по відкритій території у селі Уди, наразі там уточнюють інформацію про руйнування та постраждалих. Четверта авіабомба вдарила по відкритій території села Миронівка, а п'ята — по околиці села Рідне. Наразі повідомляють, що жертв і пошкоджень немає.

Нагадаємо, нещодавно окупанти атакували Харківщину FPV-дронами та намагалися штурмувати кілька напрямків.

Нещодавно у Харківській прокуратурі підсумували наслідки наступу Росії на Харківську область та назвали кількість злочинів окупантів проти мирного населення.