Россия атаковала Харьков дронами 26 февраля — есть пострадавшие и разрушения

Дроны РФ ударили по Харькову — подробности об атаке по дому
В ночь на 26 февраля российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе. В результате ударов зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, пожары и пострадавшие.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Беспилотник атаковал жилой дом в Харькове
Один из беспилотников попал в жилой дом в Киевском районе, вызвав масштабный пожар на втором этаже.
Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Благодаря оперативной работе спасателей, полицейских и медиков удалось эвакуировать пятерых жителей. По предварительным данным, два человека получили ранения и обратились к врачам с острой реакцией на стресс.
Еще один беспилотник попал в проезжую часть центральной улицы города, повредив дорожное покрытие, фасад здания и выбив более 100 окон в близлежащих зданиях. Также был зафиксирован удар по ресторану в Киевском районе.
Игорь Терехов сообщил подробности об атаке по Харькову 26 февраля
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что всего город атаковали четыре дрона. Известно, что пострадавшая на втором этаже квартира в многоэтажке была нежилой, однако из-за взрывной волны повреждения получил и третий этаж дома. Пострадали и другие жители соседних квартир, которых сейчас эвакуировали. Удар также вывел из строя тепло-, электро- и водоснабжение, которое сейчас временно отключено.
По словам Терехова, враг ударил по городу четыре раза. Один "Шахед" попал в дорогу на центральной улице Сумской и повредил покрытие. В соседней многоэтажке выбило почти все окна. Еще два удара пришлись на Киевский район возле кафе.
Россия атаковала Харьков БпЛА "Герань"
Представитель Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко добавил, что погибших в результате атаки нет. Для обстрела россияне использовали БпЛА "Герань". Полиция открыла уголовное производство по статье 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.
К ликвидации последствий атаки привлекли 35 спасателей и семь единиц техники. Также на месте событий работают правоохранители, которые документируют преступления и изымают вещественные доказательства.
Напомним, в Харькове прогремели мощные взрывы ночью 26 февраля. Вчера, 25 февраля, россияне нанесли авиаудар по Харьковской области.
Читайте Новини.LIVE!