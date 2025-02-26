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Дроны РФ ударили по Харькову — подробности об атаке по дому

26 февраля 2025 07:50
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия атаковала Харьков дронами 26 февраля — есть пострадавшие и разрушения
Спасатели выносят пострадавших из дома. Фото: ГСЧС Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 26 февраля российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе. В результате ударов зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, пожары и пострадавшие.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Один из беспилотников попал в жилой дом в Киевском районе, вызвав масштабный пожар на втором этаже.

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Тушение пожара. Фото: ГСЧС Украины
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Эвакуация пострадавших. Фото: ГСЧС Украины

Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Благодаря оперативной работе спасателей, полицейских и медиков удалось эвакуировать пятерых жителей. По предварительным данным, два человека получили ранения и обратились к врачам с острой реакцией на стресс.

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Спасательные работы. Фото: ГСЧС Украины

Еще один беспилотник попал в проезжую часть центральной улицы города, повредив дорожное покрытие, фасад здания и выбив более 100 окон в близлежащих зданиях. Также был зафиксирован удар по ресторану в Киевском районе.

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Полиция обследует атакованный дом. Фото: Национальная полиция Украины

Игорь Терехов сообщил подробности об атаке по Харькову 26 февраля

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что всего город атаковали четыре дрона. Известно, что пострадавшая на втором этаже квартира в многоэтажке была нежилой, однако из-за взрывной волны повреждения получил и третий этаж дома. Пострадали и другие жители соседних квартир, которых сейчас эвакуировали. Удар также вывел из строя тепло-, электро- и водоснабжение, которое сейчас временно отключено.

По словам Терехова, враг ударил по городу четыре раза. Один "Шахед" попал в дорогу на центральной улице Сумской и повредил покрытие. В соседней многоэтажке выбило почти все окна. Еще два удара пришлись на Киевский район возле кафе.

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Представитель Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко добавил, что погибших в результате атаки нет. Для обстрела россияне использовали БпЛА "Герань". Полиция открыла уголовное производство по статье 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

К ликвидации последствий атаки привлекли 35 спасателей и семь единиц техники. Также на месте событий работают правоохранители, которые документируют преступления и изымают вещественные доказательства.

Напомним, в Харькове прогремели мощные взрывы ночью 26 февраля. Вчера, 25 февраля, россияне нанесли авиаудар по Харьковской области.

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