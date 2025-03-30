Через російський удар зазнала пошкоджень кав'ярня в Харкові

Кав'ярня в Харкові після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок дронового удару по Харкову ввечері в суботу, 29 березня, зазнала пошкоджень одна з міських кав'ярень. Раніше цей заклад уже потрапляв під обстріл.

Про це Новинам.LIVE повідомив працівник пошкодженої кав'ярні Станіслав.

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Унаслідок атаки в закладі вибило скління та двері, розбився посуд. Станіслав зазначає, що відбудовувати кав'ярню доведеться вже вдруге, однак впевнений, що заклад вдасться відновити.

Нагадаємо, під російським ударом увечері 29 березня опинився харківський військовий госпіталь. Зазнали поранень бійці, які проходили в цьому медзакладі лікування.

Також ми повідомляли, що через обстріл Харкова ввечері 29 березня загинули дві людини. Ще кілька десятків людей зазнали поранень.