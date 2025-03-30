Из-за российского удара получила повреждения кофейня в Харькове

Кофейня в Харькове после обстрела после обстрела. Фото: Новини.LIVE

В результате дронового удара по Харькову вечером в субботу, 29 марта, получила повреждения одна из городских кофеен. Ранее это заведение уже попадало под обстрел.

Об этом Новинам.LIVE сообщил работник поврежденной кофейни Станислав.

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В результате атаки в заведении выбило остекление и двери, разбилась посуда. Станислав отмечает, что отстраивать кофейню придется уже второй раз, однако уверен, что заведение удастся восстановить.

Напомним, под российским ударом вечером 29 марта оказался харьковский военный госпиталь. Получили ранения бойцы, которые проходили в этом медучреждении лечение.

Также мы сообщали, что из-за обстрела Харькова вечером 29 марта погибли два человека. Еще несколько десятков человек получили ранения.