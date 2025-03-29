У прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Харкова 29 березня 2025 року

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Увечері, 29 березня, росіяни завдали шістьох дронових ударів по Харкову. Унаслідок цього обстрілу є травмовані.

Про це Новинам.LIVE повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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У Холодногірському районі безпілотник влучив у приватний житловий будинок — постраждали люди. Ще п'ятьох ударів ворог завдав по Шевченківському району. Через обстріл зазнав пошкоджень фасад офісного приміщення, згоріли автомобілі, є травмовані. Інші удари були по житловому сектори. Через пряме влучення дрону одна людина загинула. Також є постраждалі. Під ворожим обстрілом опинилася одна з міських лікарень.

За словами речника прокуратури, у постраждалих осколкові поранення, переломи, травми від скла та гостра реакція на стрес.

О 23:21 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість загиблих зросла до двох. Рятувальники дістали з-під завалів тіло людини.

Скриншот повідомлення Ігоря Терехова

За інформацією Нацполіції, станом на 23:30 кількість постраждалих у Харкові зросла до 25. Серед поранених є неповнолітні.

Нагадаємо, увечері 29 березня росіяни завдали дронового удару по військовому госпіталю в Харкові. Унаслідок цього обстрілу постраждали військовослужбовці.

Також ми повідомляли, що ввечері 29 березня Харків опинився під атакою ударних БпЛА. Є загиблі та травмовані.