Обстріл Харкова 6 жовтня — росіяни били по житлових будинках

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: t.me/synegubov

Російські війська у ніч проти 6 жовтня вдарили по Харкову різними типами дронів. Під ворожим вогнем опинилась цивільна інфраструктура.

Про це повідомила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Харкова 6 жовтня

Чиріна розповіла, що цієї ночі Росія вдарила по місту одразу двома типами безпілотників — "Герань-2" і "Ланцет", реактивних дронів не було. Під ворожим вогнем опинилась цивільна інфраструктура міста.

Так, у Новобаварському районі зафіксовано влучання БпЛА і пожежу на об’єкті. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, господарські споруди та автомобілі. Водночас у Шевченківському районі влучання дрона зафіксували на території підприємства — пошкоджено транспорт і будівлі.

Внаслідок цього у трьох людей гостра реакція на стрес, а ще один чоловік поранений.

Також речниця прокуратури висловилась щодо протиповітряної оборони.

"Обласний центр надто близько до кордону з РФ, тому ППО не завжди встигає. Військові роблять усе можливе, але швидкість підльоту дронів і КАБів надто велика", — наголосила Валерія Чиріна.

Нагадаємо, 6 жовтня Росія атакувала Перинатальний центр в Сумах. Там перебувало понад 150 людей.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що окупанти обстрілюють Україну зброєю, яка містить тисячі компонентів іноземного виробництва.