Обстріл Харкова 6 жовтня — росіяни били по житлових будинках

Дроновий удар по Харкову — РФ била по цивільній інфраструктурі
Російські війська у ніч проти 6 жовтня вдарили по Харкову різними типами дронів. Під ворожим вогнем опинилась цивільна інфраструктура.
Про це повідомила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна в ефірі Ранок.LIVE.
Обстріл Харкова 6 жовтня
Чиріна розповіла, що цієї ночі Росія вдарила по місту одразу двома типами безпілотників — "Герань-2" і "Ланцет", реактивних дронів не було. Під ворожим вогнем опинилась цивільна інфраструктура міста.
Так, у Новобаварському районі зафіксовано влучання БпЛА і пожежу на об’єкті. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, господарські споруди та автомобілі. Водночас у Шевченківському районі влучання дрона зафіксували на території підприємства — пошкоджено транспорт і будівлі.
Внаслідок цього у трьох людей гостра реакція на стрес, а ще один чоловік поранений.
Також речниця прокуратури висловилась щодо протиповітряної оборони.
"Обласний центр надто близько до кордону з РФ, тому ППО не завжди встигає. Військові роблять усе можливе, але швидкість підльоту дронів і КАБів надто велика", — наголосила Валерія Чиріна.
Нагадаємо, 6 жовтня Росія атакувала Перинатальний центр в Сумах. Там перебувало понад 150 людей.
Водночас Володимир Зеленський повідомив, що окупанти обстрілюють Україну зброєю, яка містить тисячі компонентів іноземного виробництва.
Читайте Новини.LIVE!