Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Дроновий удар по Харкову — РФ била по цивільній інфраструктурі

Дроновий удар по Харкову — РФ била по цивільній інфраструктурі

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 13:24
Обстріл Харкова 6 жовтня — росіяни били по житлових будинках
Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: t.me/synegubov

Російські війська у ніч проти 6 жовтня вдарили по Харкову різними типами дронів. Під ворожим вогнем опинилась цивільна інфраструктура. 

Про це повідомила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна в ефірі Ранок.LIVE

Реклама
Читайте також:

Обстріл Харкова 6 жовтня

Чиріна розповіла, що цієї ночі Росія вдарила по місту одразу двома типами безпілотників — "Герань-2" і "Ланцет", реактивних дронів не було. Під ворожим вогнем опинилась цивільна інфраструктура міста.

Так, у Новобаварському районі зафіксовано влучання БпЛА і пожежу на об’єкті. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, господарські споруди та автомобілі. Водночас у Шевченківському районі влучання дрона зафіксували на території підприємства — пошкоджено транспорт і будівлі.

Внаслідок цього у трьох людей гостра реакція на стрес, а ще один чоловік поранений.

Також речниця прокуратури висловилась щодо протиповітряної оборони.  

"Обласний центр надто близько до кордону з РФ, тому ППО не завжди встигає. Військові роблять усе можливе, але швидкість підльоту дронів і КАБів надто велика", — наголосила Валерія Чиріна. 

Нагадаємо, 6 жовтня Росія атакувала Перинатальний центр в Сумах. Там перебувало понад 150 людей.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що окупанти обстрілюють Україну зброєю, яка містить тисячі компонентів іноземного виробництва

Харків обстріли війна в Україні Росія поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації