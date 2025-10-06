Видео
Дроновый удар по Харькову — РФ била по гражданской инфраструктуре

Дроновый удар по Харькову — РФ била по гражданской инфраструктуре

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 13:24
Обстрел Харькова 6 октября — россияне били по жилым домам
Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото: t.me/synegubov

Российские войска в ночь на 6 октября ударили по Харькову различными типами дронов. Под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Обстрел Харькова 6 октября

Чирина рассказала, что этой ночью Россия ударила по городу сразу двумя типами беспилотников — "Герань-2" и "Ланцет", реактивных дронов не было. Под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура города.

Так, в Новобаварском районе зафиксировано попадание БпЛА и пожар на объекте. Повреждены по меньшей мере 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили. В то же время в Шевченковском районе попадание дрона зафиксировали на территории предприятия — поврежден транспорт и здания.

В результате у трех человек острая реакция на стресс, а еще один человек ранен.

Также пресс-секретарь прокуратуры высказалась относительно противовоздушной обороны.

"Областной центр слишком близко к границе с РФ, поэтому ПВО не всегда успевает. Военные делают все возможное, но скорость подлета дронов и КАБов слишком большая", — отметила Валерия Чирина.

Напомним, 6 октября Россия атаковала Перинатальный центр в Сумах. Там находились более 150 человек.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты обстреливают Украину оружием, которое содержит тысячи компонентов иностранного производства.

