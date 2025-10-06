У ДСНС показали наслідки нічної атаки дронів на Харків

Ліквідація наслідків атаки по Харкову. Фото: ДСНС України

У ніч проти понеділка Харків зазнав чергової атаки ударними безпілотниками. Внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлові будинки, склади, гаражі та автомобілі, є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомила ДСНС України в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 6 жовтня.

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС України.

Наслідки нічної атаки на Харків

У ніч на 6 жовтня російські війська атакували Харків дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у кількох районах міста, спричинивши масштабні руйнування. У Новобаварському районі горів об’єкт інфраструктури, а в Шевченківському — легковий автомобіль.

Допис ДСНС у Telegram. Фото: скриншот

У ДСНС зазначили, що внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та транспортні засоби. За попередніми даними, поранення отримали четверо людей. "До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків удару. Фото: ДСНС України.

Рятувальні служби продовжують розчищення завалів і обстеження пошкоджених споруд. Фахівці встановлюють тип безпілотників, які ворог застосував під час атаки, та масштаби збитків. У міській владі зазначили, що всі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС України.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 жовтня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та дрони з різних напрямків, фактично оточивши країну напівкільцем.

Раніше ми також інформували, що у Харківській області окупанти завдали удару дронами по автомобілях, унаслідок чого загинули люди та отримала поранення волонтерка.