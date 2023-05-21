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ДТП у Харкові: постраждав 12-річний хлопчик

21 травня 2023 17:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Богодухівському районі Харківської області 21 травня сталася ДТП
Наслідки ДТП у Харківській області 21 травня. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харківській області, 21 травня, трапилася ДТП внаслідок зіткнення двох автівок. У результаті аварії постраждало двоє людей, серед яких 12-річний хлопчик. 

Про це повідомили в  ГУ ДСНС України у Харківській області.

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ДТП у Харківській області

Як розповіли рятувальники, 21 травня об 11:00 вони отримали повідомлення про ДТП, яка трапилась на 403 км автошляху "Київ-Харків-Довжанський" неподалік села Шелудькове Валківської громади в Богодухівському районі.

В результаті зіткнення легкового автомобіля "KIA" та вантажівки "MAN" постраждало двоє людей, серед яких 12-річний хлопчик. Постраждалих госпіталізували до лікарні у Валки. 

Рятувальники прибули на місце події та деблокували постраждалу жінку з переднього пасажирського місця автівки і транспортували її до карети швидкої допомоги. Окрім того, вогнеборці провели очищення проїзної частини дороги від розлитих паливо-мастильних матеріалів.

У ліквідації наслідків ДТП брали участь десять рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.

  • Наслідки ДТП у Харківській області 21 травня. Фото: ДСНС
  • Наслідки ДТП у Харківській області 21 травня. Фото: ДСНС
  • Наслідки ДТП у Харківській області 21 травня. Фото: ДСНС
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Нагадаємо, декілька днів тому у Харкові правоохоронці викрили 17-річну дівчину, яка торгувала наркотиками. Вона була з "товаром" на дитячий майданчик в Слобідському районі міста.

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