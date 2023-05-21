У Богодухівському районі Харківської області 21 травня сталася ДТП

ДТП у Харкові: постраждав 12-річний хлопчик
У Харківській області, 21 травня, трапилася ДТП внаслідок зіткнення двох автівок. У результаті аварії постраждало двоє людей, серед яких 12-річний хлопчик.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
ДТП у Харківській області
Як розповіли рятувальники, 21 травня об 11:00 вони отримали повідомлення про ДТП, яка трапилась на 403 км автошляху "Київ-Харків-Довжанський" неподалік села Шелудькове Валківської громади в Богодухівському районі.
В результаті зіткнення легкового автомобіля "KIA" та вантажівки "MAN" постраждало двоє людей, серед яких 12-річний хлопчик. Постраждалих госпіталізували до лікарні у Валки.
Рятувальники прибули на місце події та деблокували постраждалу жінку з переднього пасажирського місця автівки і транспортували її до карети швидкої допомоги. Окрім того, вогнеборці провели очищення проїзної частини дороги від розлитих паливо-мастильних матеріалів.
У ліквідації наслідків ДТП брали участь десять рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.
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Наслідки ДТП у Харківській області 21 травня. Фото: ДСНС
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Наслідки ДТП у Харківській області 21 травня. Фото: ДСНС
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Наслідки ДТП у Харківській області 21 травня. Фото: ДСНС
Нагадаємо, декілька днів тому у Харкові правоохоронці викрили 17-річну дівчину, яка торгувала наркотиками. Вона була з "товаром" на дитячий майданчик в Слобідському районі міста.