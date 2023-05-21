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ДТП в Харькове: пострадал 12-летний мальчик

21 мая 2023 17:02
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В Богодуховском районе Харьковской области 21 мая произошло ДТП
Последствия ДТП в Харьковской области 21 мая. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харьковской области, 21 мая, произошло ДТП в результате столкновения двух автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, среди которых 12-летний мальчик.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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ДТП в Харьковской области

Как рассказали спасатели, 21 мая в 11:00 они получили сообщение о ДТП, которое произошло на 403 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" неподалеку от села Шелудьково Валковской громады в Богодуховском районе.

В результате столкновения легкового автомобиля "KIA" и грузовика "MAN" пострадали два человека, среди которых 12-летний мальчик. Пострадавших госпитализировали в больницу в Валки.

Спасатели прибыли на место происшествия и деблокировали пострадавшую женщину с переднего пассажирского места автомобиля и транспортировали ее в карету скорой помощи. Кроме того, пожарные провели очистку проезжей части дороги от разлитых горюче-смазочных материалов.

В ликвидации последствий ДТП участвовали десять спасателей и две единицы техники ГСЧС.

  • Последствия ДТП в Харьковской области 21 мая. Фото: ГСЧС
  • Последствия ДТП в Харьковской области 21 мая. Фото: ГСЧС
  • Последствия ДТП в Харьковской области 21 мая. Фото: ГСЧС
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Напомним, несколько дней назад в Харькове правоохранители разоблачили 17-летнюю девушку, которая торговала наркотиками. Она была с "товаром" на детскую площадку в Слободском районе города.

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