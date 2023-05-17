У Харкові дівчинка-підліток торгувала наркотиками

Процесс затримання підозрюваної. Фото: Telegram/Поліція Харківської області

У Харкові правоохоронці викрили 17-річну дівчину в торгівлі наркотиками. 15 травня вона була з "товаром" на дитячому майданчику в Слобідському районі міста.

Про це повідомили у Поліції Харківської області.

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Неповнолітня зізналася, що має при собі згорток наркотичної речовини "сіль" вагою 70 грамів та 300 грамів амфетаміну.

"Правопорушниця повідомила, що зберігала наркотичну речовину з метою збуту та вказала 7 місць, де раніше сховала закладки", — пишуть правоохоронці.

Наразі дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Харкові засудили закладника, який розповсюджував наркотики. Жовтневий районний суд міста Харкова визнав винним 24-річного чоловіка винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Також ми розповідали, що у Харкові прокуратура викрила еколога на хабарі у 26 тис. гривень під час своїх службових повноважень. Під час розслідування зазначається, що інспектор провів перевірку, пов'язану зі скаргою на проблему забруднення та наявність будівельних відходів на території земельної ділянки у Чугуївському районі.