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У Харкові дівчинка-підліток торгувала наркотиками

17 травня 2023 17:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові дівчинка-підліток торгувала наркотиками
Процесс затримання підозрюваної. Фото: Telegram/Поліція Харківської області
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові правоохоронці викрили 17-річну дівчину в торгівлі наркотиками. 15 травня вона була з "товаром" на дитячому майданчику в Слобідському районі міста.

Про це повідомили у Поліції Харківської області.

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Матеріали справи 

Неповнолітня зізналася, що має при собі згорток наркотичної речовини "сіль" вагою 70 грамів та 300 грамів амфетаміну. 

"Правопорушниця повідомила, що зберігала наркотичну речовину з метою збуту та вказала 7 місць, де раніше сховала закладки", — пишуть правоохоронці.  

Наразі дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Харкові засудили закладника, який розповсюджував наркотики. Жовтневий районний суд міста Харкова визнав винним 24-річного чоловіка винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Також ми розповідали, що у Харкові прокуратура викрила еколога на хабарі у 26 тис. гривень під час своїх службових повноважень. Під час розслідування зазначається, що інспектор провів перевірку, пов'язану зі скаргою на проблему забруднення та наявність будівельних відходів на території земельної ділянки у Чугуївському районі.

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