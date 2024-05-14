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Дві російські ракети, яки летіли на Харків, не вибухнули

14 травня 2024 19:52
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Ілля Рябінін
редактор
Обстріл Харкова — одна з ворожих ракет впала у спальному районі міста
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Харкову. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Внаслідок обстрілу Харкова не вибухнули дві перероблені зенітні ракети С-300. Одна ворожа ціль впала у Слобідському районі міста, інша — у Київському.

Про це повідомив глава ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко для "Суспільне".

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За його інформацією, одна ракета застрягла в землі у Слобідському районі міста, друга впала між багатоповерхівками у Київському районі міста. Обидві ракети не здетонували.

Також він додав, що за попередньою інформацією, поранених внаслідок ракетних ударів по місту станом на зараз немає.

Нагадаємо, російська армія постійно атакує Харків: не так давно ворог завдав удару по Київському району міста. 

Додамо, що також росіяни двічі обстріляли середмістя Харкова.

Обстріли не припиняються і вдень: внаслідок нещодавнього авіаудару по місту постраждало 17 осіб, зокрема — двоє дітей.

Харків
вибух
поліція
Україна
ракета
війна в Україні
ракетний удар

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