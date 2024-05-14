Обстріл Харкова — одна з ворожих ракет впала у спальному районі міста

Дві російські ракети, яки летіли на Харків, не вибухнули
Внаслідок обстрілу Харкова не вибухнули дві перероблені зенітні ракети С-300. Одна ворожа ціль впала у Слобідському районі міста, інша — у Київському.
Про це повідомив глава ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко для "Суспільне".
В Харкові не вибухнули дві ракети
За його інформацією, одна ракета застрягла в землі у Слобідському районі міста, друга впала між багатоповерхівками у Київському районі міста. Обидві ракети не здетонували.
Також він додав, що за попередньою інформацією, поранених внаслідок ракетних ударів по місту станом на зараз немає.
Нагадаємо, російська армія постійно атакує Харків: не так давно ворог завдав удару по Київському району міста.
Додамо, що також росіяни двічі обстріляли середмістя Харкова.
Обстріли не припиняються і вдень: внаслідок нещодавнього авіаудару по місту постраждало 17 осіб, зокрема — двоє дітей.
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