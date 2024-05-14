Обстрел Харькова — одна из вражеских ракет упала в спальном районе города

Спасатели ликвидируют последствия удара по Харькову. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

В результате обстрела Харькова не взорвались две переработанные зенитные ракеты С-300. Одна вражеская цель упала в Слободском районе города, другая — в Киевском.

Об этом сообщил глава ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко для "Суспільне".

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В Харькове не взорвались две ракеты

По его информации, одна ракета застряла в земле в Слободском районе города, вторая упала между многоэтажками в Киевском районе города. Обе ракеты не сдетонировали.

Также он добавил, что по предварительной информации, раненых в результате ракетных ударов по городу по состоянию на данный момент нет.

Напомним, российская армия постоянно атакует Харьков: не так давно враг нанес удар по Киевскому району города.

Добавим, что также россияне дважды обстреляли центр города Харькова.

Обстрелы не прекращаются и днем: в результате недавнего авиаудара по городу пострадали 17 человек, в том числе двое детей.