Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни вдарили по Київському району Харкова — Терехов arrow

Росіяни вдарили по Київському району Харкова — Терехов

14 травня 2024 06:58
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Росіяни вдарили по Київському району Харкова — Терехов
Ракета над Харковом. Фото ілюстративне: Associated Press
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уранці у вівторок, 14 травня російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Ворог завдав удару по Київському району міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Що відомо про обстріл Харкова вранці 14 травня

Мер повідомив, що приліт є в Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. Станом на 06:36 інформації про постраждалих немає.

Росіяни вдарили по Київському району Харкова — Терехов - фото 1
Скриншот повідомлення Ігоря Терехова

"Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову, фахівці з'ясують", — йдеться в повідомленні Терехова.

Нагадаємо, уранці 14 травня в Харкові пролунав вибух. У Харківській області в цей час тривала повітряна тривога.

Також ми повідомляли про те, що 13 травня російські окупанти вкотре остріляли Харківську область. Під ударом ворога опинилася ферма в селищі Коротич. Унаслідок цієї атаки один цивільний чоловік загинув, а ще троє людей отримали поранення.

Харків
Харківська область
обстріли
Ігор Терехов
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина