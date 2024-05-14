Росіяни вдарили по Київському району Харкова — Терехов

Ракета над Харковом. Фото ілюстративне: Associated Press

Уранці у вівторок, 14 травня російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Ворог завдав удару по Київському району міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Мер повідомив, що приліт є в Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. Станом на 06:36 інформації про постраждалих немає.

Скриншот повідомлення Ігоря Терехова

"Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову, фахівці з'ясують", — йдеться в повідомленні Терехова.

Нагадаємо, уранці 14 травня в Харкові пролунав вибух. У Харківській області в цей час тривала повітряна тривога.

Також ми повідомляли про те, що 13 травня російські окупанти вкотре остріляли Харківську область. Під ударом ворога опинилася ферма в селищі Коротич. Унаслідок цієї атаки один цивільний чоловік загинув, а ще троє людей отримали поранення.