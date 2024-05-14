Росіяни вдарили по Київському району Харкова — Терехов
Уранці у вівторок, 14 травня російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Ворог завдав удару по Київському району міста.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Що відомо про обстріл Харкова вранці 14 травня
Мер повідомив, що приліт є в Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. Станом на 06:36 інформації про постраждалих немає.
"Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову, фахівці з'ясують", — йдеться в повідомленні Терехова.
Нагадаємо, уранці 14 травня в Харкові пролунав вибух. У Харківській області в цей час тривала повітряна тривога.
Також ми повідомляли про те, що 13 травня російські окупанти вкотре остріляли Харківську область. Під ударом ворога опинилася ферма в селищі Коротич. Унаслідок цієї атаки один цивільний чоловік загинув, а ще троє людей отримали поранення.
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