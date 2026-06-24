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Головна Харків Екопарк Фельдмана не змінює режим роботи: евакуації не буде

Екопарк Фельдмана не змінює режим роботи: евакуації не буде

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 17:09
Фельдман-Екопарк у Харкові — евакуації зоопарку не буде
Екопарк Фельдмана в Харкові. Фото: funtime.kiev.ua

Екопарк Фельдмана у Харкові не змінює режим роботи попри заяви про можливу евакуацію. Комплекс приймає відвідувачів, але має план дій на випадок критичної ситуації.

Про це заявив директор комплексу Іван Достов у коментарі Новини.LIVE, коментуючи слова начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова про можливу евакуацію.

Чи буде евакуація з Екопарку Фельдмана

"На сьогодні Екопарк не змінює режиму роботи. Ми все так само приймаємо відвідувачів і дозволяємо контактувати з тваринами", — сказав Достов. 

За його словами, евакуація парку є надзвичайно складною через велику кількість тварин та відсутність в Україні закладів, готових прийняти окремі види, зокрема приматів.

Він додав, що також є велика кількість копитних тварин, яких неможливо зараз виловити. Перевозити їх під седацією небезпечно, адже є загроза, що в них не витримає серце. 

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Водночас у Екопарку є план дій на випадок різкого погіршення безпекової ситуації. Однак його реалізацію там називають крайнім заходом через складність евакуації великої кількості тварин.

"У нас є досвід евакуації з початку війни. План є, але це критично крайній варіант", — додав директор комплексу. 

Як писали Новини.LIVE, раніше Олег Синєгубов заявив, що кожна повітряна тривога в Харкові реальна. Він закликав реагувати на сигнали та перебувати у безпечних місцях. 

Водночас речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що РФ посилила тиск на Харківщині та збільшила кількість штурмів. Крім того, ворог активно застосовує дрони та авіабомби. 

Харків евакуація зоопарк
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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