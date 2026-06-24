Фельдман-Экопарк в Харькове — эвакуации зоопарка не будет

Экопарк Фельдмана в Харькове. Фото: funtime.kiev.ua

Экопарк Фельдмана в Харькове не меняет режим работы, несмотря на заявления о возможной эвакуации. Комплекс принимает посетителей, но имеет план действий на случай критической ситуации.

Об этом заявил директор комплекса Иван Достов в комментарии для Новини.LIVE, комментируя слова главы Харьковской ОВА Олега Синегубова о возможной эвакуации.

Будет ли эвакуация из Экопарка Фельдмана

"На сегодняшний день Экопарк не меняет режим работы. Мы по-прежнему принимаем посетителей и позволяем им контактировать с животными", — сказал Достов.

По его словам, эвакуация парка является чрезвычайно сложной из-за большого количества животных и отсутствия в Украине учреждений, готовых принять отдельные виды, в частности приматов.

Он добавил, что также имеется большое количество копытных животных, которых сейчас невозможно выловить. Перевозить их под седацией опасно, ведь существует риск, что их сердце этого не выдержит.

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В то же время в Экопарке есть план действий на случай резкого ухудшения ситуации с безопасностью. Однако его реализацию там называют крайней мерой из-за сложности эвакуации большого количества животных.

"У нас есть опыт эвакуации с начала войны. План есть, но это крайне экстремальный вариант", — добавил директор комплекса.

Как писали Новини.LIVE, ранее Олег Синегубов заявил, что каждая воздушная тревога в Харькове реальна. Он призвал реагировать на сигналы и находиться в безопасных местах.

В то же время пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что РФ усилила давление на Харьковскую область и увеличила количество штурмов. Кроме того, враг активно применяет дроны и авиабомбы.