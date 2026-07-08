Екскурсія про Берлін у Харкові: як Розенфельд поєднав сторітелінг і симфонічний оркестр

Концерт-перформанс "Берлін. Симфонія великого міста". Фото: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

У Харкові пройшов концерт-перформанс "Берлін. Симфонія великого міста". Він став прем’єрою літнього сезону у Харків Опера та зібрав повні зали на обидва покази. Це й не дивно, адже шоу представив Макс Розенфельд — один з найвідоміших екскурсоводів міста. Він вже понад 15 років проводить екскурсії про Харків, але у випадку концерту обрав принципово нові формат і місто.

Як все пройшло, дізналась спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Як "подорожувати" під музику у часи повномасштабної війни

Макс Розенфельд вже не перший рік водить екскурсії по Харкову. На відміну від багатьох екскурсоводів, робить він це навіть не стільки для туристів, як для самих харків’ян. Адже екскурсовод розповідає історії, які про своє місто знає не кожен місцевий. Однак широкомасштабна війна внесла корективи у плани пана Максима. І мова не тільки про класичні прогулянки містом.

Розенфельд зізнається: подібні концерти про закордонні міста робили ще напередодні лютого 2022 року. Тому він дуже сумував за поєднанням сторітелінгу з симфонічною музикою, коли відчувається зовсім інша енергетика та інші відчуття на сцені. У листопаді 2025 року у автора і його друга, диригента Симфонічного оркестру Харків Опера Юрія Яковенка, зародилася ідея спробувати відтворити подібний концерт-перфоманс.

"Це не зовсім концерт у звичному вигляді. Тому що це фактично мінівистава. Історії, які я пропоную і розказую людям, безпосередньо пов’язані з музикою. Фактично вони є лібрето до тих музичних творів, які Юрій Яковенко підбирає для концертної програми. Це не ілюстрації, не буквальне наслідування кожній конкретній історії, а скоріш музичні асоціації. Саме тому це і є перфоманс, коли відбувається отаке особливе дійство", — підсумовує Макс Розенфельд.

До Берліну через Відень і Будапешт

Розенфельд та Яковенко почали концертну програму кілька місяців тому з розповіді про Відень — міста, в якому коли щось відбувається, то обов’язково за філіжанкою кави. Ті перші концерти пройшли з аншлагом, тому автори продовжили цикл. Далі була музична оповідь вже про Будапешт. Макс Розенфельд поділився, що все це в першу чергу було намаганням йому самому повернутися у мирні часи, коли він разом зі своїми слухачами їздив за кордон і показував їм ті міста крізь свої розповіді.

"Такого шоу у нас не було. Коли ми вирішили спробувати, що з цього вийде, насамперед це був виклик. Адже все відбувалося 31 січня, коли стався сильний обстріл Харкова. Зала концерту — Loft Stage, підземелля оперного театру, досить незвичний простір сцени. Зовнішні обставини не сприяли б такому перфомансу, тому що наступного дня після цього Харків залишився без світла та опалення. І це доволі дивно, коли всі квитки розпродані за тиждень до прем’єри, зовні йде те, що йде, а в середині люди занурюються у віденські оповідання…", — пригадує Макс.

Берлін улюблений, але не порівняти з Харковом

Концерт-перформанс про Берлін є третім і завершальним для цього циклу. Для Макса Розенфельда він особливий, тому що Берлін для нього улюблене місто. Хоча, звичайно, його не можна порівнювати з Харковом. Концерт винятковий ще й тим, що оповідь про це місто для автора більше про спогади та мрії, тому формат трохи інший, ніж на попередніх концертах: замість двох відділень сумарно на три години, тут лише одна дія на півтори-дві години. Втім, точніше сказати важко — кожного разу дуже багато у таких екскурсіях-концертах побудовано на імпровізаціях.

"Я на другому концерті цього циклу, перший для мене був Будапешт. Сподобалося, тому й вирішила прийти на другий. Ну, звісно, теж сподобалось! Прекрасна музика, прекрасне виконання, дуже цікаві розповіді. Я під враженням!" — розповіла після шоу одна з глядачок.

Мрія диригента про "Римські канікули"

Автор поділився з нами й планами на майбутнє. Він планує зробити окремий концерт феномену Відня, що вальсує. Міста, яке пов'язане з мелодраматичною родиною Штраусів. А також в планах є інший концерт, який є давньою мрією Юрія Яковенка — "Римські канікули".

"Це не зовсім про Рим як місто, а це конкретний твір італійського композитора Отторіно Респігі. Це можливість, як Юрій Яковенко каже, грати класику не на зло, а тому що саме зараз слушний час аби реалізувати свою дуже давню мрію", — розказав Розенфельд.

Один із запланованих концертів також буде про Прагу. Адже екскурсовод окрім своєї професійною діяльності також пише картини. Тож для нього це місто досить дивне та цікаве як мінімум з візуального погляду. Воно поєднує два початки: середньовічне, таємничо-містичне, та іронічне, людське, зовсім іншого масштабу. Де все на, що ти дивишся, стає теплішим і людянішим.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові відбувся унікальний концерт "Внутрішній такт: музика серця". В межах цього проєкту вихованці Харківської спеціальної школи ім. В.Г. Короленка для дітей з порушеннями зору зіграли на одній сцені із Симфонічним оркестром Харків Опера. Учні та учениці закладу співали пісні та грали на різноманітних музичних інструментах. Концерт зібрав понад 400 глядачів та вразив рівнем професійності школярів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові пройшов концерт просто неба до Дня вишиванки. Музиканти з гурту "ЦимБанДо" грали у саду Шевченка на цимбалах, бандурах та інших українських народних інструментах. Вони виконали народні пісні, світові хіти та авторські композиції. Звісно, музиканти були одягнені у вишиванки — як і багато глядачів.