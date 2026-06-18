У Харкові діти з порушеннями зору виступили із симфонічним оркестром у проєкті "Внутрішній такт"

Всі діти, які виступали на концерті, вийшли на поклон. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

У Харкові презентували унікальний інклюзивний проєкт "Внутрішній такт: музика серця". Він об’єднав виконавців Симфонічного оркестру Харків Опера та вихованців місцевої школи для дітей з порушеннями зору. Усі разом вони на професійній сцені виконали відомі пісні й композиції та зірвали овації кількох сотень глядачів.

Як виник цей проєкт та як пройшов концерт — читайте у репортажі кореспондентів Новини.LIVE.

Як виник проєкт концерту разом із симфонічним оркестром

Від Бетховена до Despacito, від народних пісень до Led Zeppelin — асортимент на концерті "Внутрішній такт: музика серця" був дуже широкий. А головними зірками на сцені Харків Опера стали учні та випускники Харківської спеціальної школи ім. В.Г. Короленка. Саме в цьому закладі для дітей з порушеннями зору вже багато років працює філія місцевої музичної школи №13 імені М.Т. Коляди. Як розповів Андрій Орлов, заступник директора школи Короленка, завдяки цій співпраці багато незрячих або слабозорих дітей знайшли себе у музиці. Проте новий концерт — це дійсно новий крок для всіх учасників.

"Ми вже 34 з половиною роки працюємо з поважним освітнім закладом Харківською спеціальною школою імені В.Г. Короленка. І два наші директори, коли починали оцю роботу, мали спільну мрію. Вони хотіли зробити повноцінну музичну освіту для дітей, які мають порушення зору або взагалі не бачать. Ми маємо надію, що саме цей концерт буде поштовхом для мотивації оцих дітей. Вони побачать себе у повністю нових умовах, з новими музичними враженнями!" — Поліна Зоріна, заступниця директора Харківської музичної школи №13 ім. М.Т. Коляди.

Пів року репетицій та робота над документальним фільмом

Цей мистецький проєкт — дійсно великий. До організації долучились Агентство міжнародного співробітництва, Український культурний фонд та Харків Опера. Розробка програми, підбір номерів та репетиції тривали майже пів року. При цьому окрім самого концерту до проєкту входить створення відеоверсії для YouTube та соціальних мереж, а також документальний фільм про учасників концерту, педагогів обох шкіл та особливості творчої роботи з дітьми та молоддю з порушеннями зору. Втім, якщо оцінити емоції вихованців школи імені Короленка після концерту — все це того вартувало.

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"Навіть це моя мрія була! Моя мрія — зіграти We are the Chamipons групи Queen з оркестром. Це взагалі щось із чимось… Ще у 2021 році я робила аранжування. Тобто вже майже 5 років тому, як я почала думати про це", — Вікторія Бахтіна, учениця ХСШ ім. В.Г. Короленка.

Діти з порушеннями зору співали та грали на гітарах, домбрі, фортепіано тощо

Концерт зібрав понад 400 глядачів та дійсно вразив професіоналізмом і різноманітністю. Школярі від молодших до старших класів грали на фортепіано, гітарах, скрипках, домбрі та інших народних інструментах. Вони співали як традиційні пісні, так і хіти останніх років. Вони виступали соло, в парах, великих ансамблях, зокрема й разом зі своїми ж викладачами. Втім, останні пару разів зіграли й самостійно — показати клас, якщо так можна сказати. Як поділились після концерту учасники, це зовсім інший досвід, ніж виступи в онлайн, до яких діти звикли на останні роки.

Данііл Авраменко, грає Stairway to Heaven Led Zeppelin. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

"Дуже довго ми виступали лише онлайн. Але офлайн — це інше. Це набагато краще, це неймовірні емоції!" — Олександра Страхова, учениця ХСШ ім. В.Г. Короленка.

"Ну реально: ми дали жару, як я почала зараз часто казати. Мені все дуже сподобалось, але особливо, як ми з Сашею зіграли наше фірмове Des-pa-citoooo… [починає наспівувати та сміятись – прим.ред.]" — Вікторія Бахтіна, учениця ХСШ ім. В.Г. Короленка.

Вікторія Бахтіна, одна з головних зірок концерту. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Тріо Вікторія Бахтіна, Аліна Духно та Олеся Семенко. Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Як підкреслила керівниця проєкту Інга Лобанова, ця історія — не лише про інклюзію. Це про спільний розвиток: дітей, педагогів, музикантів та зрештою всього міста. Адже досвід організації концерту планують масштабувати для інших культурних та освітніх інституцій.

Організатори концерту. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Глядачі у залі. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Ігор Терехов наголосив: діти у Харкові мають вчитися у безпечних умовах. Для цього в місті продовжують будувати підземні школи та дитячий садочок. Також влада планує переобладнати під метрошколу ще одну станцію метро.

Окрім цього, Новини.LIVE розповідали, як у Харкові на День вишиванки просто неба пройшов концерт народних інструментів. Його провели тріо "ЦимБанДо", в якому виступають викладачі місцевого вищу. Вони грають на цимбалах, домбрі й бандурі та виконують як популярні народні чи іноземні пісні, так і авторські композиції. У День вишиванки вони відіграли майже дві години в одному з центральних парків міста.

Також Новини.LIVE інформували про експеримент із запуску заспокійливої музики на станціях метро Харкова. Таке нововведення має допомогти містянам у стресових ситуаціях, зробити їх перебування у підземці комфортнішим. Першою станцією, де заграла музика, мала стати "Перемога". Якщо реакція пасажирів буде позитивною, музичний супровід з’явиться і на інших станціях метро.