Ексміністр інфраструктури Омелян отримав поранення на фронті

Поранений ексміністр інфраструктури Володимир Омелян з побратимами. Фото: Facebook

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян отримав поранення у Харківській області. 24 серпня росіяни вдарили двома КАБами по позиції батальону, в якому служить ексчиновник.

Про це Володимир Омелян повідомив у Facebook у четвер, 29 серпня.

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У колишнього міністра перебита кістка, у тілі — понад 10 уламків. Попереду лікування та реабілітація.

"Цього разу мені пощастило: перебита кістка, понад 10 осколків у тілі, проте живий. Матиму тепер два дні народження на рік: від батьків, і від України", — пише Омелян.

Скриншот допису Омеляна

Народна депутатка Ірина Геращенко раніше повідомляла, що Володимир Омелян отримав поранення на Купʼянському напрямку.

"Ексміністр транспорту в силах Тероборони з перших днів великої війни. Володю вже прооперували після поранення. Він говорить, що стан задовільний", — написала Геращенко.