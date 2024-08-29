У Харкові зникло світло в кількох районах міста

Ремонтна бригада лагодить електромережу на Харківщині. Фото: УНІАН

У Харкові внаслідок російської атаки виникли перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над його відновленням.

Про це повідомляє Харківобленерго у четвер, 29 серпня.

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Відключення світла у Харкові

В Харківобленерго попередили, що відключення у деяких районах міста пов'язані з російськими атаками. Наразі на місцях уражень вже працюють бригади електриків.

"Енергетики володіють всією інформацією та працюють над відновленням світла", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Харківобленерго. Фото: скриншот

Як вимикатимуть світло 29 серпня

Зазначимо, що відключення світла в Україні та у Харкові неминучі. Вчора, 28 серпня, в Укренерго попередили, що у четвер, 29 серпня, будуть застосовувати графіки відключень електроенергії для споживачів. Однак обмежень для живлення критичної інфраструктури не буде. З 15:00 до 22:00 будуть застосовуватися три черги відключень. В інші години будуть діяти дві черги.