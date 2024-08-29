Эксминистр инфраструктуры Емельян получил ранения на фронте

Ранен экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян с собратьями. Фото: Facebook

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян получил ранение в Харьковской области. 24 августа россияне ударили двумя КАБами по позиции батальона, в котором служит экс-чиновник.

Об этом Владимир Омелян сообщил в Facebook в четверг, 29 августа.

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У бывшего министра перебита кость, в теле более 10 обломков. Впереди лечение и реабилитация.

"На этот раз мне повезло: перебита кость, более 10 осколков в теле, однако жив. Буду теперь иметь два дня рождения в году: от родителей, и от Украины", — пишет Омелян.

Скриншот поста Омеляна

Народный депутат Ирина Геращенко ранее сообщала, что Владимир Омелян получил ранения на Купянском направлении.

"Эксминистр транспорта в силах Теробороны с первых дней великой войны. Володю уже прооперировали после ранения. Он говорит, что состояние удовлетворительное", — написала Геращенко.