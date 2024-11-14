Ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна звільнили під заставу

Колишній очільник СБУ Харківщини Роман Дудін. Фото: "Суспільне"

Колишнього очільника обласного управління Служби безпеки України Харківщини Романа Дудіна відпустили під заставу. Його звинувачують у державній зраді.

Про це повідомив голова ГО "Громадський Рух "Самостійна Україна" Дмитро Беспалий у Facebook у четвер, 14 листопада.

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Дудіна випустили під заставу

Беспалий наголосив, що суд змінив таки міру запобіжного заходу Дудіну.

"Романа звільнено з-під варти під заставу. Незабаром ми його вже побачимо на волі", — сказав він.

Допис Беспалого. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 травня 2022 року Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади начальника СБУ в Харківській області. За його словами, він не працював на захист міста з перших днів російської війни.

А у липні 2023 року до суду надійшов обвинувальний акт стосовно Дудіна. Його звинувачують у державній зраді та порушенні правил несення військової служби.