Экс-начальника СБУ Харьковщины Романа Дудина освободили под залог

Бывший глава СБУ Харьковщины Роман Дудин. Фото: "Суспільне"

Бывшего главу областного управления Службы безопасности Украины Харьковщины Романа Дудина отпустили под залог. Его обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщил глава ОО "Общественное Движение "Самостоятельная Украина" Дмитрий Беспалый в Facebook в четверг, 14 ноября.

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Беспалый подчеркнул, что суд изменил меру пресечения Дудину.

"Роман освобожден из-под стражи под залог. Вскоре мы его уже увидим на свободе", — сказал он.

Пост Беспалого. Фото: скриншот

Напомним, 29 мая 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности начальника СБУ в Харьковской области. По его словам, он не работал на защиту города с первых дней российской войны.

А в июле 2023 года в суд поступил обвинительный акт в отношении Дудина. Его обвиняют в государственной измене и нарушении правил несения военной службы.