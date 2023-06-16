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Експоліціянтка, яка працювала на росіян у Куп'янську, отримає довічне ув'язнення

16 червня 2023 12:26
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Експоліціянтка, яка працювала на росіян у Куп'янську, отримає довічне ув'язнення
Допит колаборантки. Фото: Харківська обласна прокуратура
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У Харківській області довічне ув‘язнення загрожує експоліціянтці, яка працювала на ворога під час окупації Куп‘янська. Вона вела облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній "міліції". 

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

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Діяльність колаборантки

Правоохоронці встановили, що після повномасштабного вторгнення Росії інспекторка з інформаційної підтримки відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перейшла на бік ворога.

Після захоплення Куп‘янська 27-річна поліцейська пішла на співпрацю з окупантами. Спочатку вона вела облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній "міліції". 
 
Згодом жінка добровільно обійняла посаду "и. о. инспектора штаба" у псевдоправоохоронному органі.

Яке покарання очікує на зрадницю

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 27-річної колишньої поліцейської за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). 

Їй загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині до 15 років в‘язниці засудили чергового колаборанта. Зрадник підняв прапор Росії над Вовчанськом, а також працював на ФСБ та російську приватну військову компанію "Вагнер".

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