Експоліціянтка, яка працювала на росіян у Куп'янську, отримає довічне ув'язнення

Допит колаборантки. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області довічне ув‘язнення загрожує експоліціянтці, яка працювала на ворога під час окупації Куп‘янська. Вона вела облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній "міліції".

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Правоохоронці встановили, що після повномасштабного вторгнення Росії інспекторка з інформаційної підтримки відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перейшла на бік ворога.

Після захоплення Куп‘янська 27-річна поліцейська пішла на співпрацю з окупантами. Спочатку вона вела облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній "міліції".



Згодом жінка добровільно обійняла посаду "и. о. инспектора штаба" у псевдоправоохоронному органі.

Яке покарання очікує на зрадницю

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 27-річної колишньої поліцейської за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Їй загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині до 15 років в‘язниці засудили чергового колаборанта. Зрадник підняв прапор Росії над Вовчанськом, а також працював на ФСБ та російську приватну військову компанію "Вагнер".